Sakarya'da Savaş Aydoğan’ı öldürdüğünü itiraf eden Cem Tuna'dan kan donduran sözler

Kocaali ilçesinde kuaför Savaş Aydoğan, 25 Nisan'da kayboldu. Ev sahibi Cemal Tuna, Aydoğan'a ulaşamayınca, onun kız arkadaşı Merve E. (25) ve oğlu Cem Tuna'ya durumu sordu. Merve E., Aydoğan'ın Sivas'a babasından kalma eski evi onarmaya gittiğini söyledi. Bunun üzerine emekli polis Cemal Tuna, Merve E. ve oğlundan Aydoğan'ın ailesinin telefon numarasını istedi, ancak ikisi de vermek istemedi. Tartışmanın ardından Cemal Tuna'nın oğlu Cem, Aydoğan'ın ailesine durumu anlattı. Aydoğan'ın annesi, Merve E. ve Cem Tuna polis merkezine giderek ifade verdi. Aydoğan ile kafeye ortak olan Cem Tuna ifade verdikten sonra 7 Mayıs'ta kayboldu. Ekipler, cinayet şüphesi üzerine Aydoğan'ın cesedini bulmak için 20 Mayıs'ta belirlenen yerlerde kazı yaptı, ancak sonuç alınamadı. Ortadan kaybolan Cem Tuna, önceki gün Zonguldak'ta polise teslim oldu. Cinayeti itiraf eden Tuna, olay yerindeki keşifte her şeyi anlattı: Namus olayı varmış. Arbede çıktı. Onu başından vurdum, babamın verdiği fındık bahçesine gömdüm.
SON FOTOĞRAF İSTANBUL'DA
İstanbul Havalimanı yolunda bisiklet süren doğa sporları tutkunu jeofizik mühendisi Murat Albayrak'a arkadan gelen taksi çarptı. Kazaya tanık olan sürücüler kalbi duran genç mühendisi hayata döndürmek için dakikalar boyunca kalp masajı yaptı. Çabalar iki çocuk babası Albayrak'ı kurtarmaya yetmedi. Hastanede son nefesini veren Çatalca Doğa Sporları Kulübü sporcusu Murat Albayrak'ın İstanbul turundan kalan son paylaşımları ise yürekleri dağladı... Bisikletliler Meclisi moderatörü Murat Pekeser, "Bisiklet kullanan sporcular için veledrom tesislerinin de yaygınlaştırılmalı. Maalesef birçok kişi hayatını kaybediyor" dedi.
Bulut YAMANDAĞ
3 CAN GİTTİ
Ağrı'da 14 yaşındaki Mustafa Özer, LGS sınavından sonra balık tutmaya gittiği baraj gölüne düşerek boğuldu. Bursa'da arkadaşlarıyla birlikte gölet kenarında oturan kişi, bir anda üzerini çıkarıp suya girmek istedi. Arkadaşlarının ısrarına rağmen suya girmekten vazgeçmeyen Sinan Güler, boğularak hayatını kaybetti. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde arkadaşlarıyla denize giren 17 yaşındaki genç boğularak can verdi.