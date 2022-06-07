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    Sakarya'da Savaş Aydoğan’ı öldürdüğünü itiraf eden Cem Tuna'dan kan donduran sözler

    Sakarya’da kuaför Savaş Aydoğan’ı öldürdüğünü itiraf eden Cem Tuna’dan kan donduran sözler:Arbede çıktı. Savaş'ı öldürdüm, fındık bahçesine gömdüm. İşte sizler için derlediğimiz 7 Haziran TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Öldürdüm gömdüm!

    Kocaali ilçesinde kuaför Savaş Aydoğan, 25 Nisan'da kayboldu. Ev sahibi Cemal Tuna, Aydoğan'a ulaşamayınca, onun kız arkadaşı Merve E. (25) ve oğlu Cem Tuna'ya durumu sordu. Merve E., Aydoğan'ın Sivas'a babasından kalma eski evi onarmaya gittiğini söyledi. Bunun üzerine emekli polis Cemal Tuna, Merve E. ve oğlundan Aydoğan'ın ailesinin telefon numarasını istedi, ancak ikisi de vermek istemedi. Tartışmanın ardından Cemal Tuna'nın oğlu Cem, Aydoğan'ın ailesine durumu anlattı. Aydoğan'ın annesi, Merve E. ve Cem Tuna polis merkezine giderek ifade verdi. Aydoğan ile kafeye ortak olan Cem Tuna ifade verdikten sonra 7 Mayıs'ta kayboldu. Ekipler, cinayet şüphesi üzerine Aydoğan'ın cesedini bulmak için 20 Mayıs'ta belirlenen yerlerde kazı yaptı, ancak sonuç alınamadı. Ortadan kaybolan Cem Tuna, önceki gün Zonguldak'ta polise teslim oldu. Cinayeti itiraf eden Tuna, olay yerindeki keşifte her şeyi anlattı: Namus olayı varmış. Arbede çıktı. Onu başından vurdum, babamın verdiği fındık bahçesine gömdüm.



    SON FOTOĞRAF İSTANBUL'DA
    İstanbul Havalimanı yolunda bisiklet süren doğa sporları tutkunu jeofizik mühendisi Murat Albayrak'a arkadan gelen taksi çarptı. Kazaya tanık olan sürücüler kalbi duran genç mühendisi hayata döndürmek için dakikalar boyunca kalp masajı yaptı. Çabalar iki çocuk babası Albayrak'ı kurtarmaya yetmedi. Hastanede son nefesini veren Çatalca Doğa Sporları Kulübü sporcusu Murat Albayrak'ın İstanbul turundan kalan son paylaşımları ise yürekleri dağladı... Bisikletliler Meclisi moderatörü Murat Pekeser, "Bisiklet kullanan sporcular için veledrom tesislerinin de yaygınlaştırılmalı. Maalesef birçok kişi hayatını kaybediyor" dedi.
    Bulut YAMANDAĞ



    3 CAN GİTTİ
    Ağrı'da 14 yaşındaki Mustafa Özer, LGS sınavından sonra balık tutmaya gittiği baraj gölüne düşerek boğuldu. Bursa'da arkadaşlarıyla birlikte gölet kenarında oturan kişi, bir anda üzerini çıkarıp suya girmek istedi. Arkadaşlarının ısrarına rağmen suya girmekten vazgeçmeyen Sinan Güler, boğularak hayatını kaybetti. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde arkadaşlarıyla denize giren 17 yaşındaki genç boğularak can verdi.



        ÖZGÜR KIZLAR
        Kastamonu'daki Hüma Hatun İHL öğrencileri dergi çıkardı. Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç'in "Okumak özgürlüğe uçmaktır" sözünü kapağa taşıdı. Fatih Sultan Mehmet'in annesi Hüma Hatun'la ilgili çarpıcı bilgiler de dergide yer aldı. Yöresel lezzetler ve gelenekler de okuyucuya aktarıldı.



        3 BİN YILLIK AYAKKABI
        Norveç'te bilim insanları Jotunheimen dağlarındaki Langfonne adlı bölgede inceleme yaptı. 3 bin yıllık ayakkabıya ulaştı. Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden araştırmacıların yayınladığı makalede, ayakkabının İskandinavya'da gün yüzüne çıkarılan en eski giyim eşyası olduğunu vurguladı. İncelemelere göre ayakkabının bugünkü ölçülerde 36 veya 37 numara olduğu, bir kadın veya çocuğa ait olduğu vurgulandı.



        MUCİZE ÇOCUK AYAZ
        Manisa'da Ayaz Ağralı, 18 aylıkken ateşlendi. Akciğerlerine bulaşan virüs nedeniyle 6 ay yoğun bakımda kaldı, konuşma ve yürüme yetisini kaybetti. Tam 14 ameliyat geçirdi! Doktorların 'Yaşamaz' dediği Ayaz, bir mucizeyi gerçekleştirdi. Hayata tutunan küçük çocuk 8 yaşında ilk kez anne ve baba dedi. Anne Şengül Ağralı, "Oğlum tedavilerle sağlığına kavuşacak" dedi.



            BİR DÜNYA KORKU
            Oyuncu Dünya Aydoğdu, 2 yıl aşk yaşadığı sevgilisi Egemen Aykın'dan kısa süre önce ayrıldı. Durumu kabullenmeyen eski aşkının tehditleri yüzünden büyük korku yaşadı. Soluğu mahkemede aldı. "Beni okula kadar takip etti. KADES uygulamasını indirdim. Olay yerine gelen polisler sayesinde eve dönebildim. Evden çıkamıyorum. Bunalıma girdim" ifadesini kullandı. Uzaklaştırma kararına bile aldırmayan takıntılı sevgili hakkında soruşturma başlatıldı.
            DİLEK YAMAN DEMİR



            TÜHGENERAL
            Rusya, Ukrayna'yı işgalinin ardından bugüne kadar tam 11 üst rütbeli askerini kaybetti. Ukrayna son olarak Tümgeneral Roman Kutuzov'un öldürüldüğünü bildirdi. Rus generalin cep telefonu ile görüşürken ABD tarafından konumunun belirlendiği ve Ukrayna ordusunun bu bilgi üzerine konumu ateş altına aldığı kaydedildi. Komutanın cansız bedeni ve üniforması da delil olarak dünyaya servis edildi. Bu arada İngiltere'nin de Ukrayna'ya "Çöl Kaplanı" adlı füzeleri gönderme kararı aldığı öğrenildi. Putin, Ukrayna savaşında 11. generalini de kaybetti. Suikastın, ABD'nin verdiği istihbarat sonucu gerçekleştiği bildirildi.



            MUSKELİ BALO
            ABD'de Teslan'nın sahibi Elon Musk, Epstein'ın müşterilerini sorguladı. "DOJ'un listeyi yayınlamaması dikkat çekici! Ama medyanın da bunu umursamaması ilginç. Bu garip değil mi" ifadesini kullandı. Ancak bir Twitter kullanıcısı, Musk ve Maxwell'in fotoğrafını paylaşıp "Epstein'ın bir müşterisi bulundu" diye yazdı. Elon Musk da "Ah evet, Maxwell beni fotoğrafladı. Beni neden davet ettiklerini onlara sorun" diye cevapladı.



                KARA TOPRAK
                Çete, Fethiyeli Erdal Yenisoy'u (78) eve hapsetti. 200 milyon TL'lik arsasını ele geçirdi. Ölünce kimsesizler mezarlığına defnetti. Şoke olan ailesi tapu iptal davası açarken avukat ilginç bir bilgi verdi: Satışı yapan emlakçı Mustafa Ş.'nin mal varlığı katlanmış.



                'A ŞIK'KI EVLİLİK
                BAHAR Biçer, Milyoner'e katıldı. Hikayesi hem Kenan İmirzalıoğlu'nu hem de seyircileri şaşırttı: Eşim Oğuzhan 2 yıl önce yarışmaya katıldı. Freddie Mercury'e benzettim. Sosyal medyadan tanıştık. 1 ayda evlendik.



                77 MİLYON DEVRETTİ
                6 + joker bilen çıkmayınca 77 milyon 348 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 235 bin 231'er lira, 4 bilenler 2 bin 119'ar lira, 3 bilenler 138'er lira, 2 bilenler ise 13'er lira alacak.



                    BİR KİŞİYE 488 BİN
                    10 bilen bir kişi, 488 bin lira kazandı. 9 bilenler 3 bin 706'şar lira, 8 bilenler 246'şar lira, 7 bilenler 45'er lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira ikramiye alacak.

                    FECİ KAZA
                    İzmir'de kontrolden çıkan kamyon bariyerleri aşarak karşı yönden gelen otomobille çarpışıp alt yola düştü. Feci kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
                    Ceyhan TORLAK

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                    Haberler Yaşam Sakarya'da Savaş Aydoğan’ı öldürdüğünü itiraf eden Cem Tuna'dan kan donduran sözler
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