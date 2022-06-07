Sakarya'da Savaş Aydoğan’ı öldürdüğünü itiraf eden Cem Tuna'dan kan donduran sözler

Kocaali ilçesinde kuaför Savaş Aydoğan, 25 Nisan'da kayboldu. Ev sahibi Cemal Tuna, Aydoğan'a ulaşamayınca, onun kız arkadaşı Merve E. (25) ve oğlu Cem Tuna'ya durumu sordu. Merve E., Aydoğan'ın Sivas'a babasından kalma eski evi onarmaya gittiğini söyledi. Bunun üzerine emekli polis Cemal Tuna, Merve E. ve oğlundan Aydoğan'ın ailesinin telefon numarasını istedi, ancak ikisi de vermek istemedi. Tartışmanın ardından Cemal Tuna'nın oğlu Cem, Aydoğan'ın ailesine durumu anlattı. Aydoğan'ın annesi, Merve E. ve Cem Tuna polis merkezine giderek ifade verdi. Aydoğan ile kafeye ortak olan Cem Tuna ifade verdikten sonra 7 Mayıs'ta kayboldu. Ekipler, cinayet şüphesi üzerine Aydoğan'ın cesedini bulmak için 20 Mayıs'ta belirlenen yerlerde kazı yaptı, ancak sonuç alınamadı. Ortadan kaybolan Cem Tuna, önceki gün Zonguldak'ta polise teslim oldu. Cinayeti itiraf eden Tuna, olay yerindeki keşifte her şeyi anlattı: Namus olayı varmış. Arbede çıktı. Onu başından vurdum, babamın verdiği fındık bahçesine gömdüm.