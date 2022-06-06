TEM’de ölümlü kaza! Otomobil TIR’a çarptı

İddiaya göre, otoyolda Edirne istikametine ilerleyen ve henüz sürücüsü öğrenilemeyen 32 AY 011 plakalı otomobil, güvenlik şeridinde park halinde bulunan 13 AAE 354 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yoldan çıkarak yeşil alana girdi.