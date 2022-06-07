KKTC’li işadamı Asil Nadir yasağı kalkınca İngiltere'ye dönüp yeniden şirket kuracağını anlattı

İngiliz The Times'ın eki Times Magazin, dolandırıcılık ve usulsüzlük iddiasıyla hüküm giyen 81 yaşındaki işadamı Asil Nadir'i haber yaptı. 2016'da Türkiye'ye iade edildikten sonra KKTC'de yaşamını sürdüren Nadir, cezasının ağustos ayında biteceğini ve tekrar İngiliz vatandaşlığı almayı planladığını, yeni bir şirket kurmak için de kolları sıvadığını anlattı. Yeni projeleri hakkında detay paylaşmadı. "Girişimcilik yeteneğimi kaybettim mi? Hayır. Aslında komik ama bu yeteneğim gelişti. Neden emekli olup köşede sürüneyim ki?" dedi.



EN ZENGİN İŞADAMI OLDU

Nadir, İngiltere'de 1980'lerde Polly Peck'i alarak ülkenin en zengin iş adamlarından biri olmayı başardı. Birçok ülkede şirket sahibi olup servetini 192 milyon sterline çıkardı. 2016'da Türkiye'ye gönderildi. 2005'te 64 yaşındayken o dönem 21 yaşında olan Nur ile evlendi. Nur'dan Lisa-Nur (3) ve Mertselim (1) adında iki çocuğu var...

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