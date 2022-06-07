İstanbul'a turist olarak gelen Tony hikayesinden çok etkilendiği köpek Helly'i Amerika'ya götürdü

Sokak köpeğinin, ABD'ye uzanan hayat hikayesi yüreklere işledi. Sinop'ta yaşayan öğretmen Kübra Baykal, kısa süre önce sokakta bitkin halde olan köpeği fark etti. Hemen veteriner arkadaşı Sündüz Arpacı'ya götürerek tedavi ettirdi. Klinikte bir süre kalan ve bakımları yapılan 'Helly' isimli sokak köpeği, sahiplendirilmek üzere İstanbul'a gönderildi. İşte tam da o sırada, Helly'nin hayatı değişti. Türkiye'ye tatil için gelen Tony isimli ABD'li genç, ziyaret ettiği pansiyonda gördüğü köpekten çok etkilendi.