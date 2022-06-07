İstanbul'a turist olarak gelen Tony hikayesinden çok etkilendiği köpek Helly'i Amerika'ya götürdü

Sokak köpeğinin, ABD'ye uzanan hayat hikayesi yüreklere işledi. Sinop'ta yaşayan öğretmen Kübra Baykal, kısa süre önce sokakta bitkin halde olan köpeği fark etti. Hemen veteriner arkadaşı Sündüz Arpacı'ya götürerek tedavi ettirdi. Klinikte bir süre kalan ve bakımları yapılan 'Helly' isimli sokak köpeği, sahiplendirilmek üzere İstanbul'a gönderildi. İşte tam da o sırada, Helly'nin hayatı değişti. Türkiye'ye tatil için gelen Tony isimli ABD'li genç, ziyaret ettiği pansiyonda gördüğü köpekten çok etkilendi.
YENİ HAYATINA BAŞLADI
Sahiplendiği sokak köpeğiyle birlikte, New York'a gitti. Helly'ye yardım elini uzatan Kübra Baykal, "Pansiyondayken Amerika'dan İstanbul'a gezmeye gelen bir genç köpeği görmüş. Beğendiği için sahiplenmek istemiş. Pansiyonda gerekli işlemleri yapıldıktan sonra köpeğimiz sahiplendirildi. Amerikan vatandaşının köpeği sahiplenmesi bizi şaşırttı. Bir yandan da sahiplendiği için sevindik. Takibini yaptık, ona iyi bakılıyor. Umuyorum Helly, yeni yuvasında mutludur" dedi.
Sokak köpeği Helly, 8 bin 380 kilometre yol yaptı. New York'ta yeni bir hayata başladı.