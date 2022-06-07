Filmlere konu olacak soygunda flaş gelişme! Erdal Yenisoy’un ailesi harekete geçti: O araziye tedbir

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Faralya Mahallesi'nde 200 milyon liralık arazisi elinden alınarak ölüme sürüklenen 78 yaşındaki Erdal Yenisoy'un ailesinin yaptığı başvurular üzerine Fethiye 2. Asliye Hukuk Mahkemesi harekete geçti.
Filmlere konu olacak vurgunun ardından mahkeme, Yenisoy'un vekâlet verdiği kişi tarafından satılan 200 milyonluk araziye ihtiyati tedbir kararı koydu. Elinden arazisi alınan ve 1770 numaralı kimsesizler mezarlığına defnedildiği ortaya çıkarılan Yenisoy'un kuzenleri, avukat aracılığıyla tapu iptal davası da açtı.
SATILAMAYACAK
Ailenin avukatı Nazgül Çelik, Yenisoy'un yakınlarının arazinin satışına aracılık yapan Fethiye'deki emlakçı Mustafa Ş.'nin son dönemlerde mal varlığının arttığını, Mustafa Ş.'nin son derece telaşlı ve panik halinde olduğunu ve kendisinin Kovid- 19 olduğu dönem Yenisoy'un yanına gittiğini anlattığını söyledi. Çelik, "Mahkeme dosyadaki iddiaların ciddiyetini anlayarak arazinin 3. kişilere yeniden satış yapılmaması için şerh koydu. Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığımız organize suç örgütü soruşturma süreci de devam ediyor. Tapu iptal davası da açtık" dedi.