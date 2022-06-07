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    • Yaşam
    • 07.06.2022 07:15
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    • 07.06.2022 07:15
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    Filmlere konu olacak soygunda flaş gelişme! Erdal Yenisoy’un ailesi harekete geçti: O araziye tedbir

    Son dakika haberi! Fethiye’de, 200 milyon liralık arazisi elinden alınarak ölüme sürüklendiği ortaya çıkan 78 yaşındaki Erdal Yenisoy’un ailesi şikâyetçi oldu. Mahkeme tarafından araziye ihtiyati tedbir kararı konuldu.

    Filmlere konu olacak soygunda flaş gelişme!

    Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Faralya Mahallesi'nde 200 milyon liralık arazisi elinden alınarak ölüme sürüklenen 78 yaşındaki Erdal Yenisoy'un ailesinin yaptığı başvurular üzerine Fethiye 2. Asliye Hukuk Mahkemesi harekete geçti.

    Filmlere konu olacak vurgunun ardından mahkeme, Yenisoy'un vekâlet verdiği kişi tarafından satılan 200 milyonluk araziye ihtiyati tedbir kararı koydu. Elinden arazisi alınan ve 1770 numaralı kimsesizler mezarlığına defnedildiği ortaya çıkarılan Yenisoy'un kuzenleri, avukat aracılığıyla tapu iptal davası da açtı.



    SATILAMAYACAK
    Ailenin avukatı Nazgül Çelik, Yenisoy'un yakınlarının arazinin satışına aracılık yapan Fethiye'deki emlakçı Mustafa Ş.'nin son dönemlerde mal varlığının arttığını, Mustafa Ş.'nin son derece telaşlı ve panik halinde olduğunu ve kendisinin Kovid- 19 olduğu dönem Yenisoy'un yanına gittiğini anlattığını söyledi. Çelik, "Mahkeme dosyadaki iddiaların ciddiyetini anlayarak arazinin 3. kişilere yeniden satış yapılmaması için şerh koydu. Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığımız organize suç örgütü soruşturma süreci de devam ediyor. Tapu iptal davası da açtık" dedi.


        20 MİLYON TL GÖSTERDİLER
        Kendisini doğaya adayan Erdal Yenisoy'un bütün çevresinin Fethiye'de olduğunu belirten avukat Çelik, "Yenisoy, Ankara'ya getirilerek bir evde tutulmuş. Çankaya ilçesinde yaşıyor ancak Sincan'da bir noterden ailenin tanımadığı, Ankara'da yaşayan bir kişiye vekâlet veriyor. Ölümü beklenir gibi bir evde tutuluyor. Hastaneye götürüldüğünün ertesi günü de hayatını kaybediyor. Burada bir organizasyon olduğu çok belli. Olayın bütün detaylarıyla aydınlatılmasını bekliyoruz" diye konuştu. Yenisoy'u Ankara'ya kaçıran çete, 200 milyonluk arazisini tapuda 20 milyon göstererek el koyup satmıştı. Satış karşılığında ise 10 milyon lira Yenisoy'un hesabına aktarıldı. Sabah'ta yer alan habere göre, arazi, 21 Ocak 2021'de Yenisoy'dan noterden vekâlet alan Haydar Y. tarafından, Necati E.'nin bir ay önce kurduğu Ankara merkezli şirkete satıldığı öğrenilmişti.



        KİMSESİZLER MEZARLIĞINA
        Aylarca Ankara'da bir evde zorla tutulan Yenisoy, Kovid-19 olunca hastaneye terk edildi ve burada da 7 Mayıs 2021'de vefat etti. Yenisoy'un kuzenleri ise yaşlı adamın ölümünden, vergi dairesinden Yenisoy'un vârisleri olması nedeniyle gönderilen vergi borcu ödemesiyle haberdar oldu. Yaşlı adamın ailesi, cenazenin ise Fethiye'de kimsesizler mezarlığına "1770 numarası"yla defnedildiğini öğrenmişti.

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