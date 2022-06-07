Filmlere konu olacak soygunda flaş gelişme! Erdal Yenisoy’un ailesi harekete geçti: O araziye tedbir



20 MİLYON TL GÖSTERDİLER

Kendisini doğaya adayan Erdal Yenisoy'un bütün çevresinin Fethiye'de olduğunu belirten avukat Çelik, "Yenisoy, Ankara'ya getirilerek bir evde tutulmuş. Çankaya ilçesinde yaşıyor ancak Sincan'da bir noterden ailenin tanımadığı, Ankara'da yaşayan bir kişiye vekâlet veriyor. Ölümü beklenir gibi bir evde tutuluyor. Hastaneye götürüldüğünün ertesi günü de hayatını kaybediyor. Burada bir organizasyon olduğu çok belli. Olayın bütün detaylarıyla aydınlatılmasını bekliyoruz" diye konuştu. Yenisoy'u Ankara'ya kaçıran çete, 200 milyonluk arazisini tapuda 20 milyon göstererek el koyup satmıştı. Satış karşılığında ise 10 milyon lira Yenisoy'un hesabına aktarıldı. Sabah'ta yer alan habere göre, arazi, 21 Ocak 2021'de Yenisoy'dan noterden vekâlet alan Haydar Y. tarafından, Necati E.'nin bir ay önce kurduğu Ankara merkezli şirkete satıldığı öğrenilmişti.