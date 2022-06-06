1770 no’lu mezarın sır dolu hikayesi: Gayrimenkul zengini Erdal Yenisoy’un başına gelenler tüyler ürpertti!

Araştırmayı derinleştiren emniyet güçleri, Ankara'ya getirilen Yenisoy'un ölecek hale gelene kadar bir evde tutulduğunu, Fethiye'de 200 milyon lira değerindeki arazisinin tapuda değeri 20 milyon gösterilerek satıldığını belirledi. Arazinin 21 Ocak 2021'de Yenisoy'dan noterde vekalet alan Haydar Y. tarafından, Necati E.'nin bir ay önce kurduğu Ankara merkezli şirkete satıldığı ortaya çıktı. Haydar Y.'nin Yenisoy'un hesabına "arsanın satış bedeli kısmi ödeme" açıklamasıyla 10 milyon lira gönderdiği tespit edildi. Vadeli hesaba geçirilen bu paradan Yenisoy ve yakınlarının irtibatı bulunmayan kişilere her ay internet bankacılığıyla 1 milyon lira havale edildiği, öldükten 2 gün sonra bile para transferi yapıldığı, hesapta 9.5 milyon lira kaldığı görüldü.