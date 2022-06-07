Engellerle boyun eğmeyen Ayşe Işık anne olmak için gün sayıyor

Adıyaman Besni'de 1986 yılında dünyaya gelen Ayşe Işık, 5 yaşındayken tarlada kollarını biçerdövere kaptırdı. Üzüntüden 1 yıl eve kapandı. Ama daha sonra annesi Zeynep Işık'ın desteği ile ayaklarını elleri gibi kullanmaya başladı. Yine annesinin desteği ile okula kaydını yaptırdı. Ortaokul yıllarında merak saldığı resim sanatına sarıldı. Katıldığı bir yarışmada birincilik kazandı. Liseyi başarı ile bitirip diplomasını aldı. Ancak Besni'de kurs alma imkanı olmadığı için tekniğini geliştireme imkanı bulamadı. Ama ailesi İstanbul'a taşınınca önü açıldı. Önce kursa giderek tekniğini geliştirip kara kalem, yağlı boya ve ebru sanatının inceliklerini hafızasına kazıdı. Sonra da hayal ettiklerini tuvale yansıttı. "Ayaklarımla Tutundum Hayata" adlı bir kitap yazdı. "Azim varsa engel yoktur" diyerek tüm dünyadaki engellilere örnek olmayı başardı. (Erdoğan Öztürk)