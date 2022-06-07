Antalya'da restorasyonu yapılan tarihi kaleye ait saatlerin çalınarak, yerine plastiklerin takıldığı anlaşıldı

Tarihi saat kulesinde, restorasyon skandalı yaşandı. Şaşkına çeviren olayın adresi Antalya'ydı. Kaleiçi'nin girişinde yer alan Saat Kulesi, Bizans döneminde inşa edildi, saat kısmı ise 2. Abdülhamid döneminde yapıldı. Tarihi kule için restorasyon kararı alındı.
Çalışmalar sırasında kulenin dört tarafında yer alan saatlerin çalındığı, yerine de plastik takıldığı ortaya çıktı! Orijinal saatlerin 1988'deki restorasyonda çalınmış olabileceği açıklandı!
Ayrıca plastik saati tutturmak için kullanılan demir çerçevelerin ağırlıklarıyla tarihi taşları çatlattığı anlaşıldı. Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Müdürü Cemil Karabayram, "Nasıl çalınmış olabileceğine ilişkin kurumsal bir araştırma gerekiyor. Koruma Bölge kurulları ve Saat Kulesi, 2019 yılına kadar mülkiyeti belediyede olduğu için belediye arşivlerinin incelenmesi gerekiyor" ifadesini kullandı.