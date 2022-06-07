Antalya'da restorasyonu yapılan tarihi kaleye ait saatlerin çalınarak, yerine plastiklerin takıldığı anlaşıldı





Ayrıca plastik saati tutturmak için kullanılan demir çerçevelerin ağırlıklarıyla tarihi taşları çatlattığı anlaşıldı. Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Müdürü Cemil Karabayram, "Nasıl çalınmış olabileceğine ilişkin kurumsal bir araştırma gerekiyor. Koruma Bölge kurulları ve Saat Kulesi, 2019 yılına kadar mülkiyeti belediyede olduğu için belediye arşivlerinin incelenmesi gerekiyor" ifadesini kullandı.