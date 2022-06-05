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    • Yaşam
    • 06.06.2022 06:13
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    • 06.06.2022 06:13
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    Sancaktepe'de gece yarısı korkutan yangın! 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu

    Son dakika haberi! Sancaktepe'de 5 katlı binanın çatı katı alev alev yandı. Yangın, itfaiyenin çalışmaları ile söndürüldü. Yangında apartmanın çatısında hasar meydana gelirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Gece yarısı korkutan yangın!

    Yangın, saat 03.30 sıralarında Yenidoğan Mahallesi Şefkat Sokak'taki 5 katlı binanın çatı katında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle yükselen alevler, kısa sürede tüm çatıyı sardı.

    Yangını fark eden vatandaşlar, itfaiye ve polis ekiplerine haber vererek binayı boşalttı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yarım saat süren çalışmayla yangını söndürdü.

    Çalışmalar sırasında polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangında apartmanın çatısında hasar meydana gelirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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    Haberler Yaşam Sancaktepe'de gece yarısı korkutan yangın! 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu
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