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    • Yaşam
    • 05.06.2022 13:57
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    • 05.06.2022 13:57
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    Manisa'da feci kaza! AK Partili yönetici Mert Özoral yaşamını yitirdi

    Manisa'da AK Parti Yunusemre İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Mert Özoral'ın kullandığı araç kontrolden çıkarak devrildi. Kazada Özoral hayatını kaybetti.

    Manisa’da feci kaza! AK Partili yönetici yaşamını yitirdi

    Manisa'da AK Parti Yunusemre İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Mert Özoral, kullandığı otomobilin devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

    Mert Özoral'ın (21) kullandığı 35 ZV 0048 plakalı otomobil, Muradiye Mahallesi Manisa Caddesi'nde kontrolden çıkarak takla attı.

    Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Özoral'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

    AK Parti Yunusemre İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı olan Özoral'ın vefatı nedeniyle AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik de taziye mesajları yayımladı.

    Özoral'ın cenazesi, bugün ikindi vakti Muradiye Merkez Camisinde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

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    Haberler Yaşam Manisa'da feci kaza! AK Partili yönetici Mert Özoral yaşamını yitirdi
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