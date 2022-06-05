Esenyurt’ta rezidans yangını! Alevlere teslim oldu

"ÇOK YOĞUN DUMAN VARDI"

Mahalle sakini İbrahim Nihat Akbaş, "Uyuyordum, siren seslerini duydum. Binanın yandığını gördüm, camlar yere saçıldı. Çok yoğun duman vardı" dedi. Bir diğer mahalleli Mustafa Besli ise, "Yangın haberini aldık, koşarak geldik, bir daire yanıyordu. Arkadaşımız burada oturuyor. Yangında mahsur kalanlar vardı. Çok şükür, ambulans ve itfaiye zamanında müdahale etti. Daire kullanılamaz halde ama, çok şükür yaralı ve can kaybı yok" diye konuştu.

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