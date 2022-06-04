Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 04.06.2022 21:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.06.2022 22:01
    ABONE OL

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! 4 kişide maymun çiçeği şüphesi

    Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da maymun çiçeği şüphesiyle test yapılan 4 kişinin test sonucunun negatif olduğunu, Türkiye'de maymun çiçeği tanısı konmuş hasta olmadığını bildirdi.

    AA
    Türkiye’de maymun çiçeği şüphesi!

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da maymun çiçeği şüphesi bulunan 4 kişinin test sonucunun negatif olduğunu, Türkiye'de maymun çiçeği tanısı konmuş hasta bulunmadığını bildirdi.



    Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, İstanbul'da 4 kişinin maymun çiçeği hastası olabileceği şüphesiyle medyada konu edildiğini anımsattı. İlgili kişilere gerekli testlerin yapıldığını belirten Koca, "Dördünün de test sonucu negatif çıkmıştır. Türkiye'de şu ana dek maymun çiçeği tanısı konmuş hasta yoktur." ifadesini kullandı.Koca, mesajında, "Ya öyleyse" gibi düşüncelerle kaygıya yol açılmaması uyarısında bulundu.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Hegemonya Belgeseli
    Haberler Yaşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! 4 kişide maymun çiçeği şüphesi
        SON DAKİKA