İsmailağa cemaatinin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu yoğun bakıma kaldırıldı

İsmailağa Cemaati lideri 93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu'nun, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

TÜM İHVAN VE MUHİBBANIN DUASINA TALİBİZ

Öte yandan Mahmud Ustaosmanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, dua talebinde bulunarak, "Mahmud efendi hz yoğun bakım süreci devam etmektedir… Tüm ihvan ve muhibbanın duasına talibiz." ifadelerini kullandı.