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    • Yaşam
    • 05.06.2022 06:57
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    • 05.06.2022 06:57
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    İsmailağa cemaatinin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu yoğun bakıma kaldırıldı

    Son dakika haberine göre İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı.

    Mahmut Ustaosmanoğlu hastaneye kaldırıldı

    İsmailağa Cemaati lideri 93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu'nun, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

    TÜM İHVAN VE MUHİBBANIN DUASINA TALİBİZ
    Öte yandan Mahmud Ustaosmanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, dua talebinde bulunarak, "Mahmud efendi hz yoğun bakım süreci devam etmektedir… Tüm ihvan ve muhibbanın duasına talibiz." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Yaşam İsmailağa cemaatinin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu yoğun bakıma kaldırıldı
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