İntihar ettiği düşünülen Dilşen Avcı'nın kardeşinden kan donduran itiraf: Ablamı öldürüp...

Ankara Pursaklar'da anne Necmiye Tıraş (58), iki yıl önce kızı Dilşen Avcı'nın (30) doğal gaz borusuna asılı cansız bedeniyle karşılaştı. Ayaklarının yanındaki elektrikli süpürgeyi görünce çığlık attı. Kızı ayaklarından kaldırmaya çalıştı. Oğlu Selim Kantar da annesinin yanına giderek Dilşen'i yere indirdi. Olay kayıtlara 'intihar' diye geçerken, cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
OTOPSİDE SOLUNUM YETMEZLİĞİ ÇIKTI
Adli raporda Dilşen Avcı'nın asıya bağlı solunum yetersizliğinden vefat ettiği belirtildi. Dilşen'in ölümünden 1 ay sonra başka bir suçtan tutuklanan üvey abisi Selim Kantar, 9 ay sonra cezaevinden şok bir mektup yazdı. Kantar, cezaevi yönetimine verdiği mektupla kız kardeşini boğarak öldürdüğünü, sonrasında intihar süsü verdiğini itiraf etti. İfadesi alınan katil, kan donduran cinayeti planladığını, kız kardeşi eve gelmeden önce bluzunu alarak doğalgaz borusuna astığını söyledi. Selim Kantar hakkında 'Kardeşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.