İntihar ettiği düşünülen Dilşen Avcı'nın kardeşinden kan donduran itiraf: Ablamı öldürüp...

Ankara Pursaklar'da anne Necmiye Tıraş (58), iki yıl önce kızı Dilşen Avcı'nın (30) doğal gaz borusuna asılı cansız bedeniyle karşılaştı. Ayaklarının yanındaki elektrikli süpürgeyi görünce çığlık attı. Kızı ayaklarından kaldırmaya çalıştı. Oğlu Selim Kantar da annesinin yanına giderek Dilşen'i yere indirdi. Olay kayıtlara 'intihar' diye geçerken, cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.