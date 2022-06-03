Pendik’te İETT aracındaki alkollü şahıs 15 yaşındaki kızı taciz etti! Otobüsten indirip dövdüler

Pendik'te İETT aracında alkollü olarak seyahat bir şahıs, 15 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla otobüsten indirilerek vatandaşlar tarafından darp edildi.

15 YAŞINDAKİ KIZI TACİZ ETTİ

Olay, Pendik'te saat 10.30 saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Pendik'te İETT aracına binen ve henüz kimliği belirlenemeyen şahıs, otobüs içerisinde yolculuk eden 15 yaşındaki kızı taciz etti.

OTOBÜSTEN İNDİRİP DÖVDÜLER

Durumu fark eden otobüsteki diğer yolcular, alkollü olduğu iddia edilen şahsı araçtan indirerek darp etti. Taciz şüphelisi ile vatandaşlar arasındaki yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, taciz şüphelisi olduğu iddia edilen şahsın çevredeki vatandaşlar tarafından alıkonulduğu ve yüzünün kanlar içerisinde olduğu görülüyor.