Apartmanı için yıkım kararı çıkan Orhan Pamuk, 20 binden fazla kitabını sığdıracak bir ev arıyor





PUTİN KAZANDI

Rusya lideri Putin, Ukrayna'nın topraklarının yüzde 20'sini işgal etti. ABD istihbaratı ise kanseri yendiğini ve geçtiğimiz ay bir suikastten sağ kurtulduğunu söyledi! Dünya, 21. Yüzyıl'da savaş kabusunu yaşadı. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgal 100 günü geride bıraktı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, topraklarının yüzde yirmisinin Rusya'nın işgali altında olduğunu açıkladı. ABD istihbaratının iddiası ise gündemi sarstı! Buna göre Rusya lideri Putin'in sağlığının Biden tarafından yakından takip edildiği vurgulandı. Putin'in Nisan ayında ileri kanser tedavisi gördüğü ve hastalığı anlattığı, bir ay önce de suikast girişiminden kurtulduğu açıklandı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Putin'in olduğu dedikodularını yalanlamıştı.

Ukrayna'da 100 gündür devam eden savaşta, binlerce kişi hayatını kaybetti.