Apartmanı için yıkım kararı çıkan Orhan Pamuk, 20 binden fazla kitabını sığdıracak bir ev arıyor

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'u deprem korkusu sardı! Ünlü yazar, uzun yıllardır oturduğu İstanbul Cihangir'deki Taray Apartmanı için inceleme yaptırdı. Temeli 1960'larda atılan apartmanın çürük çıkması üzerine yıkım kararı alındı. Daha önce Nişantaşı'nda ailesine ait Pamuk Apartmanı'ndan çıkıp Cihangir'e taşınan Pamuk, yıllar içinde daire sayısını artırdı. Binada 6 dairesi bulunan Pamuk'u da taşınma telaşı sardı. Çünkü sadece apartmanın bir dairesinde 20 bin kitabı vardı! Dairesinin muhteşem İstanbul manzarası için "Balkonumun manzarası beni somut dertleri bırakıp daha entelektüel uğraşlara eğilmeye davet ediyor" diyen Pamuk'un apartmanı müzeye dönüştürmek istediği iddiası da ortaya atıldı!
YUFKA YÜREKLİ
Türkiye, geçtiğimiz yıl Yufkacı Muammer'in aşkıyla sallandı! ATV'nin sevilen programı Esra Erol'da gündeme gelen olayda Mehmet Duman, eşi Hamide ile yengesi Halide'nin Muammer Ay'a kaçtığını anlattı. diye dert yandı! 83 milyon, bu olayı tartışırken Muammer ve Hamide nikah kıydı. Ancak mutluluk yarım kaldı! Yufkacı Ay, sosyal medyada durumunu boşanmış olarak güncelledi, eşi Hamide'yle olan fotoğraflarını kaldırdı!
YOK SAHA NELER!
Amatör ligde oynanan maçta, saha karıştı! 9 kırmızı kart çıktı. Skandal İstanbul 1. Amatör Lig 2. Grup'ta Arnavutköyspor ve Yeşilbayırspor arasında oynanan maçta yaşandı. Taşoluk Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını Arnavutköyspor önde kapattı. İkinci yarıda Yeşilbayırspor'un üçüncü golü sonrası saha karıştı! Futbolcular arasında arbede yaşandı. Oyuncular birbirleriyle yumruklaştı! Tam 9 kırmızı kart çıktı! Arnavutköyspor kaptanı Nadir Dağ'ın yüzünde 22 noktada kırık olduğu anlaşıldı. Hastaneye kaldırılan Dağ, "Rakip takımdan biri arkamdan gelip bana kafa attı. O andan sonra ne olduğunu hiç hatırlamıyorum saha kenarında kanlar içinde kendime geldim" diyerek yaşananları anlattı. Yeşilbayırspor Teknik Direktörü Cenk Şıdım ise rakip takımı suçladı!
BULUT YAMANDAĞ - ÇAĞRI OĞU