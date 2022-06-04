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    Apartmanı için yıkım kararı çıkan Orhan Pamuk, 20 binden fazla kitabını sığdıracak bir ev arıyor

    Yazar Orhan Pamuk’un oturduğu Taray Apartmanı için yıkım kararı çıktı. Binada 6 dairesi olan Pamuk, şimdi 20 binden fazla kitabını sığdıracak bir ev arıyor. İşte sizler için derlediğimiz 4 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi yurtta ve dünydan haberler...

    Taray yavrusu

    Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'u deprem korkusu sardı! Ünlü yazar, uzun yıllardır oturduğu İstanbul Cihangir'deki Taray Apartmanı için inceleme yaptırdı. Temeli 1960'larda atılan apartmanın çürük çıkması üzerine yıkım kararı alındı. Daha önce Nişantaşı'nda ailesine ait Pamuk Apartmanı'ndan çıkıp Cihangir'e taşınan Pamuk, yıllar içinde daire sayısını artırdı. Binada 6 dairesi bulunan Pamuk'u da taşınma telaşı sardı. Çünkü sadece apartmanın bir dairesinde 20 bin kitabı vardı! Dairesinin muhteşem İstanbul manzarası için "Balkonumun manzarası beni somut dertleri bırakıp daha entelektüel uğraşlara eğilmeye davet ediyor" diyen Pamuk'un apartmanı müzeye dönüştürmek istediği iddiası da ortaya atıldı!



    YUFKA YÜREKLİ
    Türkiye, geçtiğimiz yıl Yufkacı Muammer'in aşkıyla sallandı! ATV'nin sevilen programı Esra Erol'da gündeme gelen olayda Mehmet Duman, eşi Hamide ile yengesi Halide'nin Muammer Ay'a kaçtığını anlattı. diye dert yandı! 83 milyon, bu olayı tartışırken Muammer ve Hamide nikah kıydı. Ancak mutluluk yarım kaldı! Yufkacı Ay, sosyal medyada durumunu boşanmış olarak güncelledi, eşi Hamide'yle olan fotoğraflarını kaldırdı!



    YOK SAHA NELER!
    Amatör ligde oynanan maçta, saha karıştı! 9 kırmızı kart çıktı. Skandal İstanbul 1. Amatör Lig 2. Grup'ta Arnavutköyspor ve Yeşilbayırspor arasında oynanan maçta yaşandı. Taşoluk Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını Arnavutköyspor önde kapattı. İkinci yarıda Yeşilbayırspor'un üçüncü golü sonrası saha karıştı! Futbolcular arasında arbede yaşandı. Oyuncular birbirleriyle yumruklaştı! Tam 9 kırmızı kart çıktı! Arnavutköyspor kaptanı Nadir Dağ'ın yüzünde 22 noktada kırık olduğu anlaşıldı. Hastaneye kaldırılan Dağ, "Rakip takımdan biri arkamdan gelip bana kafa attı. O andan sonra ne olduğunu hiç hatırlamıyorum saha kenarında kanlar içinde kendime geldim" diyerek yaşananları anlattı. Yeşilbayırspor Teknik Direktörü Cenk Şıdım ise rakip takımı suçladı!
    BULUT YAMANDAĞ - ÇAĞRI OĞU



        PUTİN KAZANDI
        Rusya lideri Putin, Ukrayna'nın topraklarının yüzde 20'sini işgal etti. ABD istihbaratı ise kanseri yendiğini ve geçtiğimiz ay bir suikastten sağ kurtulduğunu söyledi! Dünya, 21. Yüzyıl'da savaş kabusunu yaşadı. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgal 100 günü geride bıraktı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, topraklarının yüzde yirmisinin Rusya'nın işgali altında olduğunu açıkladı. ABD istihbaratının iddiası ise gündemi sarstı! Buna göre Rusya lideri Putin'in sağlığının Biden tarafından yakından takip edildiği vurgulandı. Putin'in Nisan ayında ileri kanser tedavisi gördüğü ve hastalığı anlattığı, bir ay önce de suikast girişiminden kurtulduğu açıklandı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Putin'in olduğu dedikodularını yalanlamıştı.
        Ukrayna'da 100 gündür devam eden savaşta, binlerce kişi hayatını kaybetti.



        GÖZ KÖRE KÖRE!
        Talihsiz adam, kavgayı ayırmak isterken kabusu yaşadı! Olay 2 Mayıs'ta Burdur'da yaşandı. Gültekin Akkaya, kızının nişanına konfeti almak için gittiği dükkanda iki grubun arasında kaldı. Kavgayı ayırmak isterken sağ gözüne aldığı yumruk nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Göz retinasının parçalandığı anlaşıldı. 3 kez ameliyat olan ve büyük ölçüde görme yetisini kaydeden Akkaya "Ortalığı yatıştıralım, dedik olan bize oldu" ifadesini kullandı.



        ELİMİZE SAĞLIK
        Konyalı Ezgi Doğru, eğitim için Çekya'ya gitti. Mart ayında aniden fenalaştı, Guillain- Barre Sendromu'na yakalandığı belirlendi. 20 gün önce Sağlık Bakanlığı tarafından ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Hızla iyileşen genç kız, "Kendimi iyi hissediyorum. Bana güzel bakılıyor" dedi.
        TOLGA YANIK



            ÖLÜM NEDENİ HASTALIKMIŞ
            Antalya Mustafa Gaffar, iddiaya göre 7 ay önce eşi Beyza Topçu'yu ardından gürültüye uyanan 3 aylık kızı Elif Ada'yı darp etti. Minik bebek, can verdi. Tutuklanan Gaffar, cezaevinde intihar etti. Bebeğin otopsi raporunda ise travmatik bulguya rastlanılmadığı, tanısı konulmayan bir hastalık sonucu vefat ettiği ortaya çıktı. Anne hakkında suç duyurusunda bulunuldu.



            ALEV ALEV
            Kilis'te 5 katlı apartmanın 2. katında Suriyeli ailenin yaşadığı evde dün öğle saatlerinde yangın çıktı. Anne ve babaları dışarıda olan 4 çocuk, alevlerin arasında kaldı. Ekipler, kardeşlerden 2'sini yaralı olarak kurtardı. Nur El Abo (5) ile ağabeyi Mustafa El Abo'nun (7) ise cansız bedenlerine ulaştı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



            250 BİN LİRA DEVRETTİ
            10 bilen çıkmayınca 249 bin 804 lira devretti. 9 bilenler 4 bin 418'er lira, 8 bilenler 251'er lira, 7 bilenler 45'er lira, 6 bilenler 8'er lira hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.



                HOLLYWOOD'DA SOYGUN!
                Dolandırılan ünlüler arasında Keira Knightley, Chris Tucker, Matthew Macfadyen ve Amr Waked de bulunuyor. New York'ta 3 yıl süren bir operasyonla çökertilen dolandırıcılık çetesinden 41 kişi yakalandı. Türk kızı Akasya Yaşaroğlu'nun da aralarında bulunduğu sanıkların, Hollywood'u hedef seçtiği anlaşıldı.



                EŞREF'İ İHMAL ÖLDÜRDÜ
                Eyüp'te kaçak inşaat çukuruna düşerek can veren Eşref Güneş'in ölümünde yürek burkan bir detay ortaya çıktı. 11 yaşına basan Eşref'in, aldığı pastayı okulda arkadaşlarıyla yediği ve eve dönüşte kaza geçirdiği anlaşıldı.



                KALBİNE YENİLDİ
                Aydın'da üniversite öğrencisi Nursima Ulutaş, ziyarete gittiği İzmir'deki baba evinde fenalaştı. Hastaneye kaldırıldı. Ancak, kalp krizi geçiren 23 yaşındaki Nursima kurtarılamadı.

                MANYAK KARARI
                Yargıtay, küfürbaz damada acımadı: Kaynanaya "manyak karı" demek büyük kusurdur. Tazminat öder.

                ALTIN VURGUN
                Diyarbakır'da kuyumcu açan 6 kişi, kapıcı ve işportacıları hedef aldı. Yüksek kar vaadiyle 100 kişiden 14 milyonluk altın toplayıp kaçtı.

                DOKTOR HASTA
                Karabük Safranbolu'da Dr. Hüseyin Sezgin, girdiği bunalımdan çıkamadı. Ablasına veda mesajı gönderip canına kıydı.

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                Hegemonya Belgeseli
                Haberler Yaşam Apartmanı için yıkım kararı çıkan Orhan Pamuk, 20 binden fazla kitabını sığdıracak bir ev arıyor
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