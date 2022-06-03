Tapu müdürlüğündeki rüşvet çarkı böyle açığa çıktı! Gizli kamera görüntüleri, 230 sayfa iddianame...

ÖNCE SAMİMİYET SONRA MADDİ KAZANÇ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tüm soru işaretleri çözüldü, ve rüşvet çarkına ilişkin 230 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede rüşvet oyununun kurucularının önce bazı emlakçılar ve tapu dairesindekilerle samimiyet kurdukları, ardından kamudan aldıkları gücü kötüye kullanarak bu kişilerin işlerininden maddi kazanç elde ettikleri yer aldı.

FARKLI RÜŞVET TARİFELERİ OLUŞTURMUŞLAR

Dosyada adı geçen şüphelilerin kendilerine Şile Tapu Müdürlüğü'ne gelen kişileri hedef olarak seçtiğinin belirtildiği iddianamede, tapu çalışanlarının başkasına ait bilgileri sorgulama yapıp 3. kişilerle paylaştıkları, iş sahiplerine ait dosyaları takip ederek menfaat sağladıkları, çalışanların çıkarları için farklı rüşvet tarifeleri oluşturdukları, kendi aralarında değil tokuş yapan memurların dosya değişimi yaparak maddi çıkar elde ettikleri, hatta rüşvet pazarlığı yaparak alınan parayı aralarında pay ettikleri açıklandı.

MÜRACAAT VE ARŞİV DAİRELERİNDE RÜŞVET ÇARKI

Ayrıca iddianamede, tapuya işlem için gelen bazı kişilerin vatandaşların giremediği müracaat ve arşiv dairelerine girdiklerinin tespit edildiği, bazı kişilerin hiç sıra beklemeden işlerini rüşvet verdikleri kişilere yaptırdıkları anlatıldı. Tapu işlemleri ni yaptırmak için internet üzerinden başvuru yapılması gerektiği, rüşvetçi memurların bazı kişilerin E-devlet şifresini kullanarak bu işlemi yaptıkları, rüşvet verenler rüşvet alan memurlara denk gelmezse duruma müdür Soner Ç.'nin devreye girdiği vurgulandı.