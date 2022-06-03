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    • Yaşam
    • 03.06.2022 10:11
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    • 03.06.2022 10:11
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    Ataşehir'de şüpheli son: Çalıştığı marangoz atölyesi önünde ölü bulundu

    Son dakika haberi! Ataşehir’de 60 yaşında bir vatandaş, sabah saatlerinde çalışmak için gittiği dükkanının kapısında yatarken görüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede yaşlı adamın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Ataşehir’de şüpheli son! İş yerinin önünde bulundu

    Ataşehir'de 60 yaşındaki Yüksel A., çalıştığı marangoz atölyesinin önünde ölü bulundu.

    Yenisahra Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki marangoz önünde sabah saatlerinde atölyede çalışan 60 yaşındaki Yüksel A.'yı yerde hareketsiz görenler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

    Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk incelemesinde 60 yaşındaki Yüksel A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

    Vücudunda herhangi bir darp ya da yaralanma izine rastlanmazken, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için ceset Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Kahvehane çalışanı Fatih Hansu, "Kendisi burada marangozda çalışıyordu. Kimsesizdi. Kahveye geliyordu. Yerde yatarken bulundu. Dükkandan mı çıktı bilmiyorum. Son nefesini burada vermiş. Darp ya da yara izi görmedim" dedi.

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