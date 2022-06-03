Bayraklı'da feci kaza: Refüje çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti!

Kaza, saat 00.15 sıralarında Anadolu Caddesi Alaybey kavşağı yakınlarında meydana geldi.
Konak'tan Karşıyaka yönüne seyir halinde olan Gökhan Ünver (33) idaresindeki 20 ABY 150 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle orta refüje çarparak metrelerce sürüklendi.
Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri yol güvenliğini alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gökhan Ünver'in hayatını kaybettiği belirlendi.