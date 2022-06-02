Şehit Selman Güler'in annesi Ayfer Güler: Kanın yerde kalmadı içini rahat tut oğlum

İki kızı ve tek oğlu olduğunu söyleyen anne Güler Sabah'a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Babası 22 sene önce yurt dışında çalışırken vefat etti. Selman o zaman çok küçüktü. Çocuklarıma hem anne hem de baba oldum. 2 kızımı evlendirdim. Selman ise 24 yaşındaydı ve henüz evlenmemişti.

"KANIN YERDE KALMADI, İÇİNİ RAHAT TUT OĞLUM"

Oğlumun mezarı başında her gün dua ediyorum. Onunla her gün konuşuyorum. Ona, 'Kanın yerde kalmadı, içini rahat tut oğlum' diyorum. Devletimiz hem oğlumun, hem diğer şehitlerin kanını yerde bırakmıyor. Şehitlik Allah katında çok önemli bir mertebe. Bir yandan mutluyum, bir yandan da içim yanıyor. Onun mezarı başındaki bayrağımız hep dalgalanacak.

Suriye'ye başlatılacak olan harekâta bazıları karşı çıkıyor. Acaba neden karşı olduklarını bilemiyorum. Her gün haberlerde onlarca terörist öldürüldüğünü görüyorum.

Bir tek terörist kalmayana kadar mücadele hiç bitmesin. Oğlum hep, "Bir ölürüz, bin diriliriz" diye söylerdi. Vatanı onlara bırakamayız. O teröristler öldürüldüğünde yüreğime su serpiliyor, acım hafifliyor. Devletimle her zaman gurur duyuyorum."