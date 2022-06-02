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    • Yaşam
    • 02.06.2022 08:43
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    • 02.06.2022 08:43
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    Kars’ta evin toprak damlı kısmındaki göçük nedeniyle anne ile 2 oğlu öldü

    Kars'ın Verimli köyünde iddetli sağanak ve dolu nedeniyle bir evin toprak damlı kısmında meydana gelen göçüğün altında kalan anne ve iki oğlu öldü. Göçükten yaralı kurtulan Sibel Budak ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

    Kars’ta göçük: Anne ve 2 oğlu hayatını kaybetti

    Merkeze bağlı Verimli köyünde şiddetli sağanak ve dolu nedeniyle sabah saatlerinde Osman Budak'a ait müstakil evin toprak damlı kısmında göçük meydana geldi.

    Evdeki göçükten yaralı kurtulup dışarı çıkmayı başaran 12 yaşındaki Sibel Budak, durumu köylülere bildirip yardım istedi.

    Köylüler göçük altında kalan anne Songül Budak (36) ile çocukları Bedirhan (10) ve Boran Budak'ı (8) kurtarmak için çalışma yaptı.

    Olay yerine Jandarma Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
        Etnospor
        Haberler Yaşam Kars’ta evin toprak damlı kısmındaki göçük nedeniyle anne ile 2 oğlu öldü
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