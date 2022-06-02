Kars’ta evin toprak damlı kısmındaki göçük nedeniyle anne ile 2 oğlu öldü

Evdeki göçükten yaralı kurtulup dışarı çıkmayı başaran 12 yaşındaki Sibel Budak, durumu köylülere bildirip yardım istedi.

Köylüler göçük altında kalan anne Songül Budak (36) ile çocukları Bedirhan (10) ve Boran Budak'ı (8) kurtarmak için çalışma yaptı.