Bodrum, kazık sezonunu açtı! Yeni gündem tonoz mafyası

Yazın gelmesiyle birlikte, Ege ve Akdeniz'de kazık sezonu açıldı! Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Bodrum, yine cep yaktı! Otellerin yanı sıra kiralık evlerin bile fiyatları fırladı.

Restoranlar ise fiyatlarıyla dudak uçuklattı. Mekanlarda lahmacuna 195 TL, ayrana 95 TL, kokteyle 400 TL, hamburger menüye ise bin 300 TL fiyat yazıldı! Beachler'e giriş ise tam bin 500 liraydı! Bu fiyatlara rağmen Bodrum'a tekne akını yaşandı. Ancak bu tablonun bir de görünmeyen yüzü vardı! 425 yat kapasiteye sahip marinada, boş yer kalmayınca tatilciler teknelerini koylara demirlemeye başladı. Burada da 'tonoz' maftası hortladı!

Çeşitli boy tekneler özellikle Bodrum'un cennet bölgesi Türkbükü'ne demir attı. Tonozlarını ise iddiaya göre bölgede yeni ortaya çıkan 'tonoz mafyasından' kiraladı. Sezon boyunca hareket etmeyen teknelerin, tüm pisliklerini denize bırakması tepki aldı! Vatandaş dert yandı: Pisliklerini denize döküyorlar. Bu yetkiyi kimden alıyorlar!

TEPKİ YAĞIYOR

AYNI sorun Güvercinlik'te de var. Gerekli yerlere şikayet ettik ancak dönüş yapılmadı.

HER yaz bu teknelerin pisliğini çekmekten bıktık artık!

AYLARCA kıpırdamıyor tekneler. Temmuzdan sonra Türkbükü'nde denize giremez oluyoruz.

MAALESEF Bodrum'da girilecek temiz deniz kalmadı artık...

BODRUM'DAKİ lağım sorunu çözülmedi. Bu yer, artık milyonlarca turisti kaldırmıyor.