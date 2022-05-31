Yok böyle vurgun! Sahtekarlar, Ersan Şen'in adını kullanarak onlarca kişiyi dolandırdı

Skandal, geçtiğimiz aylarda meydana geldi. İddiaya göre şebeke, hazırladığı sahte mahkeme belgelerini medya şirketlerine gönderdi. Erişim engeli olduğunu belirterek bazı haberlerin kaldırılmasını istedi. Ardından kurum çalışanlarını tehdit etti! Medya şirketlerine gönderilen maildeki isim, ünlü ceza avukatı Prof. Dr. Ersan Şen'di!
ONLARCA MAĞDUR VAR
Dolandırıcılar, aynı vaatle yüzlerce kişiyi mağdur etti! Instagram fenomeni Zeynep Özbayrak ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yalçın Karakoca gibi 20'ye yakın isimden milyonlarca lirayı cebe indirdi. Şikayetlerin artması üzerine yetkililer harekete geçti. İncelemesine göre kurumlara gönderilen belgelerin sahte olduğu belirlendi! Belgelerin orijinal Sulh Ceza Hâkimliği kararlarıyla bire bir benzerlik gösterdiği, mahkeme adı, hâkim ve kâtip adı, sicil bilgilerinin yer alması ise şoke etti! Maillerde ismi kullanılan Prof. Dr. Ersan Şen, "Ben de mağdurum. Söz konusu maili hiç kullanmadım" dedi.
TUTUKLANDILAR
İlknur Ö. tutuklandı. Danışmanlık şirketi olduğunu söyleyen Uğur Y., iddiaları yalanladı. "Benim sahte mahkeme kararlarıyla işim olmaz. Sosyete camiasıyla çalışır, para kazanırım" savunması yaptı. Fizyoterapist olduğunu söyleyen İlknur Ö.'nün savunması şok etkisi yarattı: Bu iş legal. Sahte değil!