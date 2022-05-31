Yok böyle vurgun! Sahtekarlar, Ersan Şen'in adını kullanarak onlarca kişiyi dolandırdı





ONLARCA MAĞDUR VAR

Dolandırıcılar, aynı vaatle yüzlerce kişiyi mağdur etti! Instagram fenomeni Zeynep Özbayrak ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yalçın Karakoca gibi 20'ye yakın isimden milyonlarca lirayı cebe indirdi. Şikayetlerin artması üzerine yetkililer harekete geçti. İncelemesine göre kurumlara gönderilen belgelerin sahte olduğu belirlendi! Belgelerin orijinal Sulh Ceza Hâkimliği kararlarıyla bire bir benzerlik gösterdiği, mahkeme adı, hâkim ve kâtip adı, sicil bilgilerinin yer alması ise şoke etti! Maillerde ismi kullanılan Prof. Dr. Ersan Şen, "Ben de mağdurum. Söz konusu maili hiç kullanmadım" dedi.