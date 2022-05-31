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    Kocasından boşanmak isteyen Güler Karslı eşi Turan Karslı tarafından katledildi!

    Kocaeli’de boşanmak isteyen eşi Güler Karslı’yı öldüren TIR şoförü Turan Karslı, ardından aynı tabancayla intihar etti. Babasını engellemeye çalışan çiftin kızları da bacağından vuruldu.

    Abbas Çakar
    Koca vahşeti

    Kocaeli'nin Körfez İlçesinde yaşayan Güler Karslı (52), aralarındaki geçimsizlik nedeniyle TIR şoförü eşi Turan Karslı'dan (55) boşanmak istedi. Boşanmayı reddeden Turan Karslı ise dün öğle saatlerinde, Çamlıtepe mahallesindeki evlerinde, eşiyle tartışmaya başladı.

    ENGELLEMEK İSTEDİLER
    Büyüyen tartışmanın ardından üzerinde taşıdığı tabancayı çıkaran Turan Karslı, eşi Güler Karslı'ya kurşun yağdırdı. Bu esnada evde olan kızları E.K da, babasını engellemek isterken bacağından vuruldu. Turan Karslı daha sonra aynı tabanca ile intihar etti.

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    Haberler Yaşam Kocasından boşanmak isteyen Güler Karslı eşi Turan Karslı tarafından katledildi!
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