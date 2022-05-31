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    • Yaşam
    • 31.05.2022 09:19
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    • 31.05.2022 09:19
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    İstanbul'da korku dolu anlar: Asker eğlencesinde meşale patladı

    İstanbul Şişli'de korku dolu anlar yaşandı. Asker eğlencesinde yakılan meşale, 2 kişinin yaralanmasına neden oldu. Meşalenin patlaması nedeniyle ellerinde yanıklar oluşan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

    DHA
    Asker eğlencesinde meşale patladı!

    İstanbul Şişli'de asker eğlencesinde yakılan meşalenin patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

    Paşa Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde, sokakta asker eğlencesi yapan bir grup meşale yaktı.

    2 KİŞİ YARALANDI
    Meşalenin patlaması nedeniyle, 2 kişi yaralandı. Meşaleyi tutan 2 kişinin ellerinde yanıklar oluştu.

    Yaralılar hastaneye götürülerek tedavi ettirildi. Patlayan meşale mahalledeki bir dükkânın camının kırılmasına neden oldu. Meşalenin patlama anı, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Görüntülerde, meşalenin bir süre yandıktan sonra patladığı ve panik yaşandığı görülüyor.

    "UCUZ ATLATMIŞLAR"
    Esnaf Şenol Çelik, "Bu camı bu hale getirdiyse, insanlara zarar gelmemesi bir mucize. Meşale düştüğü için patlamış. Sonra da cama çarpmış. Elleri yanan 2 kişinin ciddi bir durumu yokmuş. Ucuz atlatmışlar" dedi.

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