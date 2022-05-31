Beyoğlu'nda korkunç son! Yokuş aşağı kayan minibüsün altında kaldı: Torununu kurtardı kendisi öldü

"SIKIŞTIĞI HALDE KUCAĞINDA TORUNUNU BIRAKMADI"

Yürük ailesine yardım eden bir mahalle sakini, "Araba geri kaydı. Evine girerken kucağında bir bebekle sıkışmıştı. Herhalde dedesiydi. Yardım ettik, bebeği aldık. Bir de minibüsün altında bir kadın vardı. Onu da minibüsün altından çıkardık. Ambulansla hastaneye kaldırıldılar" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN