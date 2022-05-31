Beyoğlu'nda korkunç son! Yokuş aşağı kayan minibüsün altında kaldı: Torununu kurtardı kendisi öldü

Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi'nde önceki gün saat 12:00 sıralarında meydana gelen olayda, park halindeyken kaymaşa başlayan minibüs Ahmet Yürük, kucağında torunu Aleyna ve gelini Fatma Yürük'e, evlerine girmek üzereyken çarptı.
Minibüsü son anda farkeden Yürük, kucağındaki torununu kurtarmak için hamle yaptı. Torununun hayatını kurtaran Ahmet Yürük, minibüs ile duvar arasında sıkıştı.
Mahalle sakinleri dedesinin son anda havaya kaldırarak kurtardığı torunu Aleyna Yürük ile minibüsün altında kalan Fatma Yürük'ü yaralı olarak kurtardı.