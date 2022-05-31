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    Eski sevgilisinin tuzağına düşüp saatlerce işkence gören Merve K.'nın davadaki sözleri hayrete düşürdü

    Merve K., eski sevgili Murat Demirci’nin tuzağına düştü. Saatlerce işkence gördü! Dün görülen davada sözleri hayrete düşürdü: Sara ve Tuğba’dan beni Murat Kurtardı. Ondan şikayetçi değilim! İşte sizler için derlediğimiz 31 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Akıllara ’Sarar’!

    Türkiye, Konya Selçuklu'daki işkence haberine kilitlendi. Şoke eden olay 8 Nisan'da meydana geldi. Merve K., eski sevgilisi Murat Demirci'nin gönderdiği adrese gitti. Burada, Demirci'nin nişanlısı Sara Demir ile arkadaşı Tuğba Demirci tarafından işkence gördü, saatlerce darp edildi! Şikayeti üzerine tutuklanan 3 sanığın 37'şer yıl hapsi istendi! Dün, yapılan duruşmada taraflar yüz yüze geldi. Sara Demir, "Merve'den özür diliyorum. Bu duruma düştüğüm için utanç duyuyorum" dedi. Duruşmada söz alan Merve K. ise Murat Demirci'den şikayetçi olmadığını söyledi. Şöyle devam etti: Murat engellemeseydi cinsel tacize uğrayacaktım. Canımı zor kurtardım. Sara ve Tuğba'dan şikayetçiyim.



    PARMAK HESABI
    Kırıkkale'de yaşayan Ayhan Kayalı (45), senelerce bıldırcın ve tavuk yetiştiriciliği yaptı. Çiftliğini korumak için kısa süre önce 'Belçika Malinois' cinsi köpek aldı. Ancak önceki gün kurt köpeğinin saldırısına uğradı! Orta parmağını kopan Kayalı, "İstirham ediyorum. Genetiği oynanmış köpekleri beslemeyin. Milli ırklarımız var. Malaklı ve Kangal köpekleri bu tarz yerlerde beslemek daha uygun" diye dert yandı.



    RAHAT UYU AZRA
    Antalya'da inşaat mühendisi Mustafa Murat Ayhan, geçen yıl üniversiteli Azra Gülendam Haytaoğlu'nu evinde katletti. Genç kızı 13 parçaya böldüğünü itiraf etti! Dünkü karar duruşmasında mahkeme, cezada indirime gitmedi. Katili ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti.



        VAY 'CAM'INA
        Vietnam, ayakları yerden kesti! Dünyanın en uzun cam köprüsü için dün açılış töreni düzenlendi. Son La eyaletinde inşa edilen 632 metre uzunluğundaki cam köprüye Beyaz Ejder ismi verildi. Cam taban kalınlığının 40 milimetre olduğu ve 450 kişiyi taşıyabilme kapasitesine sahip olan köprü, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.



        EŞSİZ SKANDAL!
        ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin kocası Paul Pelosi, Kaliforniya'da trafik uygulamasına takıldı. Gözaltına alınan Pelosi'nin, uyuşturucu madde aldıktan sonra araç kullandığı saptandı. Tam 4.5 saat gözaltında tutulduktan sonra hapse atıldı. Ancak 3 saat sonra 5 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı. Bir üniversitede programa katılan Nancy Pelosi, "Bu özel mesele hakkında" konuşmayacağını açıkladı.



        SİHA'RLİ KUPA!
        İtalya Torino'da gerçekleşen Eurovision Şarkı Yarışması'nı Ukraynalı Kalush Orkestra grubu kazandı. Ancak grubun solisti, yarışma sonrası ülkesini korumak için silah kuşandı. Oleh Psiuk, Berlin'deki Brandenburg Kapısı'nda para toplamak için düzenlenen yardım konserinde sahne aldı. Tam o saatlerde, Ukrayna ordusu için insansız hava araçları satın almak amacıyla Facebook'ta açık artırma yapıldı. Birincilik kupası, 900 bin dolara satıldı.



            DONBAS GİT!
            Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Donbas için kararlı olduklarını bildirdi. "Bağımsız devletler olarak tanıdığımız Donetsk ve Luhansk'ta kazanmak, koşulsuz önceliğimiz" dedi.



            KAYIP DEĞİL İNFAZ ETMİŞLER
            Konya'nın Çumra ilçesinde yaklaşık 8 yıldır kayıp olarak aranan Ramazan Işık'ın (31) cinayet kurban gittiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler Işık'ı konuşmak için evinin önüne çağırdıklarını, çıkan tartışmada vurduklarını, daha sonra Işık'ı bir arazide yakıp gömdüklerini itiraf etti. Katiller, cinayeti işledikleri için pişman olduklarını söyledi.
            Tolga YANIK



            ÇOK GARİP KEŞİF
            İstanbul'un taşı toprağı altın değil tarihti! Geçtiğimiz günlerde Haydarpaşa Garı'nda devam eden kazılarda keşif, dikkat çekti. Arkeologlar, kazılarda İstanbul için önemli ve ilk olma niteliği taşıyan Geç Helenistik Döneme ait bir mezar anıtı bulunduğunu müjdeledi. İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Arkeolog Rahmi Asal, "Kaynaklarda bu bölge Khalkedon'un kuzey batı limanı olarak geçiyor. Yaklaşık 5 gün önce yeni bir bulguyla karşı karşıya kaldık. Geç Helenistik Döneme ait bir mezar ortaya çıktı. Mezar içinde ölü hediyesi olarak konulmuş pişmiş topraktan şişelerden mezarın tarihini de netleştirebildik. Geç Helenistik Döneme ait bir mezar" dedi.



                YENİ DÜNYA DÜĞÜNÜ!
                Van'da son dönemlerin en yoğun katılımlı düğünü gerçekleşti. Gevdan Aşiret Lideri Mehmet Aslan'ın oğlu, Kanaat Önderleri Federasyonu Rasim Aslan'ın yeğeni Ceyhun Aslan, yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı görkemli bir düğün ile dünya evine girdi. Tuşba ilçesi 15 Temmuz Parkı'ndaki düğün salonunda yapılan kır düğününe yurt içi ve yurt dışından binlerce kişi katıldı. 150 küçükbaş hayvanın kesildiği düğüne aşiret liderleri, kanaat önderleri, belediye başkanları, iş adamları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yemek ikramının ardından geçilen takı töreninde damada 4 milyon 123 bin TL nakit para, geline ise 3 kilo altın takılarak son yılların en çok takı takılan düğünü olarak hafızalara kazındı.



                NEMRUT'TA NFT GASTRONOMİSİ
                Adıyaman'ın Kahta ilçesinde organize edilen "Uluslararası Nemrut Gastronomi Buluşmaları" çok büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı'nın eteklerinde yapılan bu özel festivalde; ulusal ve uluslararası şefler hünerli elleriyle yaptıkları yemekleriyle göz doldurdu. Festival kapsamında yapılan yemeklerin tarifleri de METAVERSE üzerinde NFT olarak yayımlandı. Adıyaman Valiliği Kahta Kaymakamlığı, İpekyolu Kalkınma Ajansı ve Oses Çiğköfte işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası Nemrut Gastronomi Buluşmaları Lübnan'dan Barbara Massaad, İran'dan Parisa Kalantari, İtalya'dan Michelangelo de Lauretis ve Massimiliano Catena ile ülkemizin önemli şefleri Ahmet Güzelyağdöken ile Sait Önder'in yaptıkları atölyeler ile büyük ilgi gördü.



                ÇOK 'AYI'P!
                Hakkari'de annesinden ayrı düşen sevimli ayı yavrusunun rehabilite edilmek üzere getirildiği Van'da, refah seviyesinin bozulmaması için bundan sonra vatandaşın ziyaretine müsaade edilmeyecek. Prof. Dr. Aslan, "Yavru ayının psikolojisi bozuldu" dedi.



                    ELLERİNDEN ÖPERİZ HURİYE ANNE
                    Konya'da Huriye Türkmen, hayatını 26 ve 29 yaşındaki zihinsel engelli iki oğluna adadı. 8 yıl önce eşi ölünce de bir başına kaldı. Ancak o engellere rağmen evlatlarını okula yolladı. Meslek sahibi yaptı. Sözleri ise kalplere kazındı: Onlar benim karnem...



                    SAHTE DE FRANCE
                    Pariste'ki Liverpool ile Real Madrid maçı skandalla gölgelendi. 6 bin kişi Stade de France'a sahte biletle girdi. Zarar tam 15 milyon euro...



                    TİK DOG
                    Tiktok fenomeni hayvanlar belirlendi. İşte sahibine servet kazandıranlar:
                    JİFF TAKİPÇİ SAYISI
                    20 MİLYON BİR PAYLAŞIMI 20 BIN 600                     DOLAR



                        THAT LİTTLE PUFF TAKİPÇİ SAYISI 27.6 MİLYON
                        BİR PAYLAŞIMI 26 BİN 400 DOLAR



                        CHARLİE TAKİPÇI SAYISI 13 MİLYON
                        BİR PAYLAŞIMI 13 BİN 300 DOLAR



                        73 MİLYON DEVRETTİ
                        6+joker bilen çıkmayınca 73 milyon 356 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilen bir kişi, 444 bin lira kazandı. 4 bilenler bin 965'er lira, 3 bilenler 138'er lira, 2 bilenler ise 13'er lira alacak.



                            BİR TALİHLİYE 1.3 MİLYON
                            10 bilen bir kişi, bir milyon 328 bin lira kazandı. 9 bilenler 2 bin 850'şer lira, 8 bilenler 225'er lira, 7 bilenler 46'şar lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.

                            YENİ VAKA SAYISI 908
                            Türkiye'de dün 133 bin 352 Covid-19 testi yapıldı. 908 kişinin testi pozitif çıktı, 4 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 1005 oldu.

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                            Haberler Yaşam Eski sevgilisinin tuzağına düşüp saatlerce işkence gören Merve K.'nın davadaki sözleri hayrete düşürdü
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