Eski sevgilisinin tuzağına düşüp saatlerce işkence gören Merve K.'nın davadaki sözleri hayrete düşürdü

Türkiye, Konya Selçuklu'daki işkence haberine kilitlendi. Şoke eden olay 8 Nisan'da meydana geldi. Merve K., eski sevgilisi Murat Demirci'nin gönderdiği adrese gitti. Burada, Demirci'nin nişanlısı Sara Demir ile arkadaşı Tuğba Demirci tarafından işkence gördü, saatlerce darp edildi! Şikayeti üzerine tutuklanan 3 sanığın 37'şer yıl hapsi istendi! Dün, yapılan duruşmada taraflar yüz yüze geldi. Sara Demir, "Merve'den özür diliyorum. Bu duruma düştüğüm için utanç duyuyorum" dedi. Duruşmada söz alan Merve K. ise Murat Demirci'den şikayetçi olmadığını söyledi. Şöyle devam etti: Murat engellemeseydi cinsel tacize uğrayacaktım. Canımı zor kurtardım. Sara ve Tuğba'dan şikayetçiyim.
PARMAK HESABI
Kırıkkale'de yaşayan Ayhan Kayalı (45), senelerce bıldırcın ve tavuk yetiştiriciliği yaptı. Çiftliğini korumak için kısa süre önce 'Belçika Malinois' cinsi köpek aldı. Ancak önceki gün kurt köpeğinin saldırısına uğradı! Orta parmağını kopan Kayalı, "İstirham ediyorum. Genetiği oynanmış köpekleri beslemeyin. Milli ırklarımız var. Malaklı ve Kangal köpekleri bu tarz yerlerde beslemek daha uygun" diye dert yandı.
RAHAT UYU AZRA
Antalya'da inşaat mühendisi Mustafa Murat Ayhan, geçen yıl üniversiteli Azra Gülendam Haytaoğlu'nu evinde katletti. Genç kızı 13 parçaya böldüğünü itiraf etti! Dünkü karar duruşmasında mahkeme, cezada indirime gitmedi. Katili ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti.