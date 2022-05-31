Eski sevgilisinin tuzağına düşüp saatlerce işkence gören Merve K.'nın davadaki sözleri hayrete düşürdü





NEMRUT'TA NFT GASTRONOMİSİ

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde organize edilen "Uluslararası Nemrut Gastronomi Buluşmaları" çok büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı'nın eteklerinde yapılan bu özel festivalde; ulusal ve uluslararası şefler hünerli elleriyle yaptıkları yemekleriyle göz doldurdu. Festival kapsamında yapılan yemeklerin tarifleri de METAVERSE üzerinde NFT olarak yayımlandı. Adıyaman Valiliği Kahta Kaymakamlığı, İpekyolu Kalkınma Ajansı ve Oses Çiğköfte işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası Nemrut Gastronomi Buluşmaları Lübnan'dan Barbara Massaad, İran'dan Parisa Kalantari, İtalya'dan Michelangelo de Lauretis ve Massimiliano Catena ile ülkemizin önemli şefleri Ahmet Güzelyağdöken ile Sait Önder'in yaptıkları atölyeler ile büyük ilgi gördü.