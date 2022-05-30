Kocaeli'nin Gebze ilçesinde arkadaşlar arasında çıkan kavgada kan aktı

Tartışmanın daha da büyümesi üzerine ev arkadaşı eline aldığı bıçak ile Sezer Y.'yi yaraladı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Sezer Y. kanlar içinde yere yığılırken, arkadaşı ise bir araca binerek olay yerinden kaçtı. Sezer Y.'nin çığlıklarını duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.