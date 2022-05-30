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    Husumetlisini börekçide yakalayan psikopat bıçakla kulağını kesti

    İstanbul Esenyurt'ta husumetlisini börekçide yakalayan bir kişi arkasından sessizce giderek bıçakla kulağını kesti. İşte sizler için derlediğimiz 30 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberleri...

    Kulak kesen!

    İstanbul Esenyurt'ta Turan K. isimli şahıs, bir börekçide oturduğu sırada bıçaklı saldırıya uğradı. Börek yiyen K.'nın arkasından yaklaşan şüpheli, cebinden çıkardığı bıçakla Turan K.'nın kulağını kesti. Saldırgan olay yerinden hızla uzaklaştı. Turan K. ise büyük bir acıyla yerinden sıçradı. Olay sonrası polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Turan K. hastaneye kaldırıldı. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.



    METRO ÇIKIŞI TACİZ
    İstanbul Şişli'de Osmanbey metrodan çıkan bir kadına arkasından gelen bir kişi, elle tacizde bulundu. Kadın, çığlık atarak bağırmaya başladı. Yardımına çevredekiler koştu. Kaçan şüpheliyi yakalayarak darbetti. Sapık, polise teslim edildi.



    'AYI'P AMA
    Bartın'ın Abdipaşa beldesine bağlı Ulupınar köyü kış uykusundan uyandığı ve yiyecek aradığı tahmin edilen ayı, bir vatandaşa saldırıp yaraladı. Bal kovanlarına da zarar veren ayı nedeniyle korku içinde yaşayan köylüler ne yapacaklarını şaşırdı.



        NEREDESİN ADEM!
        Denizli Acıpayam'da annesi, anneanne ve dedesi ile birlikte ikamet eden Adem Yıldırım (14), önceki gece saat 02.30 sıralarında evden habersizce çıktı. Bir daha da ulaşılamadı. Telefonu kapalı olan gence ulaşmaya çalışan ailenin tüm aramalarına rağmen bulunamadı. Polis ekipleri çocuğun bulunması için arama çalışması başlattı.



        ÇÖPTEN SERVET ÇIKTI
        Bursa Osmangazi'de çöp ihbarı üzerine evi temizlemek için zabıta ekipleri görevlendirildi. Nebibe Ç.'nin (74) evine giden ekipler, 3 kamyon çöp çıkardı. Temizlik sırasında 112 bin lira nakit ve 6 bin 100 dolar çıkınca şok yaşadı. Paralar, kadının banka hesabına yatırıldı.



        MASKEYE VEDA
        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarının arka arkaya üç gün binin altında olması üzerine toplu taşımada maske şartının da kaldırıldığını açıkladı. Koca, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa! Hastaneler hariç, maske mecburi olmaktan çıktı" dedi. Öte yandan son 24 saatte 864 vaka tespit edildi, 2 kişi vefat etti ve bin 107 kişi iyileşti. Kovid-19 ile mücadele kapsamında yurt genelinde şimdiye kadar 147 milyon dozun üzerinde Covid aşısı yapıldı.



            GURUR 'DUY'DUK
            İzmir'de yaşayan Yalın Çal (17), 3 yaşında orta kulak enfeksiyonu geçirdi. İşitme sinirleri zarar görünce, duyma yetisini yüzde 80 kaybetti! İşitme cihazı kullanmaya başlayan Çal, müziğe yöneldi! Piyano ve gitar çalan genç, bu tutkusu sayesinde engelini de yendi. Hastalığı yüzde 40 geriledi. "Müzik benim için bir tutku. Sadece hobi değil aynı zamanda bir iş" dedi.



            ÇOK 'HAV'ALI
            Eskişehir'de sokak köpeği Badi, felç kaldı! Bunun üzerine bakımını üstlenen esnaf düğmeye bastı. Durumu Eskişehir Besleme Grubu gönüllüsü Kemal Sağır'a anlattı. Sağır, kızına ait eski bebek arasının parçalarından yürüteç yaptı. Bu sayede Badi'nin yeniden yürümesini sağladı. "Onun yürüteçle gezdiğini görünce mutlu oluyoruz. Bir an önce tedavisi gerçekleşirse daha mutlu oluruz" açıklaması yaptı.



            KİMLİĞİNİ BULDU
            İzmir'de 27 Ekim 1999'da Eşrefpaşa Hastanesi'nde dünyaya gelen Selma Menekşe, ailesinin ihmali nedeniyle nüfusa kaydedilmedi. 4 yıl önce evlenen Menekşe, kimliği olmadığı için resmi nikahta kıyamadı. İki çocuğunu da karakolda hazırlanan tutanakla hastaneye yatırılarak dünyaya getirdi. Pandemi sırasında koronavirüs aşısı bile olamayan Menekşe, muhtar Sumru Benligül'ün çabasıyla 22 yıl sonra kimliğini alabildi.



                NE AYAKSIN!
                İstanbul'da Filistinli J.J., Suriyeli işadamı İbraheem R. ile ticaret yapmak için anlaştı. Ancak işadamının arabasında unuttuğu anahtarın yedeğini yaptırdı. Kadın kılığına girip evdeki 47 bin dolar (762 bin TL) parayı alıp kaçtı. Kameraları inceleyen ekipler, hırsızı ayakkabısından tespit edip yakaladı. Zanlının paranın 17 bin dolarını Filistin'deki babasına gönderdiği anlaşıldı.
                BULUT YAMANDAĞ



                17 MİLYON DEVRETTİ
                6 bilen çıkmayınca 17 milyon 41 bin lira devretti. 5 bilenler 63 bin 132'şer lira, 4 bilenler 766'şar lira, 3 bilenler 38'er lira, 2 bilenler ise 4'er lira alacak.



                BİR TALİHLİYE 545 BİN LİRA
                5+1 bilen bir kişi, 545 bin lira kazandı. 5 bilenler 6 bin 649'ar, 4+1 bilenler 536'şar, 4 bilenler 43'er, 3+1 bilenler 30'ar, 3 bilenler 7'şer, 2+1 bilenler 12'şer, 1+1 ve 0+1 bilenler ise 6'şar lira alacak.



                    GURURUMUZ DİLARA DÜNYAYI OMUZLADI
                    Konya'da Dilara Narin (20), ailesinden gizli haltere başladı. Toplamda 230 kilo kaldırdı. Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Herkesi gururlandırdı.



                    MUCİZE ÇOCUK
                    Kocaeli'de Umeyr Asaf, 5 yıl boyunca dışarı çıkmadı. Okula başlamadan trilyonları bile saydı. Asperger sendromu olduğu anlaşıldı. Bireysel eğitimle yeniden topluma kazandırıldı.

                    TORNAVİDALI KATİL
                    Bursa'da Mustafa T. borç yüzünden kavga çıkardı. Tartışmaya müdahale eden Erol Tolar'a tornavidayı sapladı.

                    ACI ÖYKÜ
                    İzmir'de Can İ'nin kullandığı otomobil kontrolden çıktı. 2 araca çarptı. Yanındaki Öykü Su Atılgan yaralandı. Kurtarılamadı.

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                    Haberler Yaşam Husumetlisini börekçide yakalayan psikopat bıçakla kulağını kesti
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