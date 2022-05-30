Husumetlisini börekçide yakalayan psikopat bıçakla kulağını kesti





NEREDESİN ADEM!

Denizli Acıpayam'da annesi, anneanne ve dedesi ile birlikte ikamet eden Adem Yıldırım (14), önceki gece saat 02.30 sıralarında evden habersizce çıktı. Bir daha da ulaşılamadı. Telefonu kapalı olan gence ulaşmaya çalışan ailenin tüm aramalarına rağmen bulunamadı. Polis ekipleri çocuğun bulunması için arama çalışması başlattı.