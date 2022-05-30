Husumetlisini börekçide yakalayan psikopat bıçakla kulağını kesti

İstanbul Esenyurt'ta Turan K. isimli şahıs, bir börekçide oturduğu sırada bıçaklı saldırıya uğradı. Börek yiyen K.'nın arkasından yaklaşan şüpheli, cebinden çıkardığı bıçakla Turan K.'nın kulağını kesti. Saldırgan olay yerinden hızla uzaklaştı. Turan K. ise büyük bir acıyla yerinden sıçradı. Olay sonrası polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Turan K. hastaneye kaldırıldı. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.
METRO ÇIKIŞI TACİZ
İstanbul Şişli'de Osmanbey metrodan çıkan bir kadına arkasından gelen bir kişi, elle tacizde bulundu. Kadın, çığlık atarak bağırmaya başladı. Yardımına çevredekiler koştu. Kaçan şüpheliyi yakalayarak darbetti. Sapık, polise teslim edildi.