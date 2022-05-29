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    • Yaşam
    • 29.05.2022 12:05
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    • 29.05.2022 12:09
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    Şişli'de metro çıkışı taciz iddiası! Çığlık atarak kovaladı

    İstanbul Şişli'de metro istasyonundan çıkışta bir kadın kendisine dokunduğunu iddia ettiği şahsı kovaladı. Çevredekiler tarafından yakalanan şüpheli darbedilirken, şahıs polisteki ilk ifadesinde "yanlışlıkla dokundum" dedi.

    Şişli’de metro çıkışı taciz iddiası! Çığlık atarak kovaladı

    Şişli'de, bir kadın metro çıkışında kendisine dokunduğunu iddia ettiği şüpheliyi hem görüntüledi hem de peşinden koştu. Çevredekilerin yakaladığı şüpheli darbedildi.


    Olay, Şişli Osmanbey metro çıkışında meydana geldi. İddialara göre, metrodan çıkan bir kadına arkasından gelen bir kişi elle tacizde bulundu. Kadın, çığlık atarak bağırmaya başladı. Kadın cep telefonu kamerasını da açarak kayda girdi. Kendisine dokunduğunu belirttiği kişinin peşinden koşan kadının yardımına çevredekiler koştu. Çevredekiler kaçan şüpheliyi yakalayarak darbetti. Polise teslim edilen şüpheli A.A'nin, polisteki ilk ifadesinde yanlışlıkla dokunduğunu daha sonra da panikleyip kaçtığını söylediği öğrenildi.

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