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    • Yaşam
    • 29.05.2022 13:02
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    • 29.05.2022 13:02
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    Aydın Nazilli'de korkunç olay! Ağaca asılı halde bulundu

    Son dakika haberleri... Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir kişi ağaca asılı halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

    Korkunç olay! Ağaca asılı halde bulundu

    Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı İsabeyli Mahallesi'nde bir site içerisinde sabaha karşı 03.30'da meydana geldi. Sabah saatlerinde bahçe içerinde buluna portakal ağacında birisinin asılı olduğu ihbarı üzerine güvenlik ve 112 ekipleri geldi.

    Ağaca asılı halde bulunan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın 51 yaşındaki Murat S. olduğunu belirleyen ekipler olay yeri incelemesi yaptı. Murat S., cenaze aracına konularak otopsisi yapılmak üzere morga götürüldü.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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    Haberler Yaşam Aydın Nazilli'de korkunç olay! Ağaca asılı halde bulundu
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