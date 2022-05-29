Hiçbir güvenlik önlemi almayan Çankaya Belediyesi tehlikeye göz yumdu! ABD büyükelçiliği çalışanı ezilmekten son anda kurtuldu

Ankara Çankaya'da bir AVM'deki kafeteryaların ortasında, yayaların arasında hiçbir güvenlik önlemi alınmaksızın çalışan iş makinaları, halkın can güvenliğini tehdit ediyor. 3 yıldır yapımına devam edilen inşaatın yakınında yürüyen ABD büyükelçiliğinde çalışan ABD vatandaşı kadına bulldozer çarptı. Yere yığılan talihsiz kadına vatandaşlar yardım etti. İmar Kanunu'na aykırı yapılmasına ve hakkında Çankaya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde birçok şikâyet dilekçesi bulunmasına rağmen hiçbir şey yapılmaması pes dedirtti.