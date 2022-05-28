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    Müzisyen Yavuz Selim Bektaş eski kız arkadaşı ve sevgilisini silahla katletti

    Müzisyen Yavuz Selim Bektaş, eski kız arkadaşı mühendis Beril Varol ve sevgilisi Ömer Akın’ı silahla katletti. Ardından da aynı silahla intihar etti...

    Yunus Emre Kavak
    ’Çellist’in katliamı

    İstanbul'un göbeğinde akılalmaz bir katliam meydana geldi. Şişli Fulya Mahallesi Mehmetçik Caddesi'ndeki 4 katlı binanın en üst katındaki daireden dün sabah saatlerinde silah sesleri yükseldi. İhbar üzerine adrese giden ekipler 3 cansız bedenle karşılaştı. İlk incelemelerde, müzisyen Yavuz Selim Bektaş'ın (34), İBB iştiraklerinden BİMTAŞ'ta görevli eski kız arkadaşı Beril Varol'u (28) ve birlikte yaşadığı Ömer Akın'ı (29) öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi.



    UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ
    Beril Varol'un eski sevgilisi Yavuz Selim Bektaş'tan tehdit aldığı iddiasıyla emniyete şikayetçi olduğu, geçen yıl Bektaş hakkında çıkarılan uzaklaştırma kararının aralık ayında bittiği bilgisine ulaşıldı. Uzaklaştırma kararı bitene kadar eski sevgilisini hiç rahatsız etmeyen katil, eski sevgilisinin erkek arkadaşıyla birlikte yaşadığını öğrenince olayı planladı ve çifte cinayeti işledikten sonra intihar etti. Saldırganın, olay öncesinde kaleme aldığı notta, "Yapacağımı yaptım. Artık yaşamamın anlamı yok" diye yazdığı belirlendi. Polis, intihar notunu incelemeye aldı. Ömer Akın ile Beril Varol'un olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

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    Haberler Yaşam Müzisyen Yavuz Selim Bektaş eski kız arkadaşı ve sevgilisini silahla katletti
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