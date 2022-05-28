Müzisyen Yavuz Selim Bektaş eski kız arkadaşı ve sevgilisini silahla katletti





UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

Beril Varol'un eski sevgilisi Yavuz Selim Bektaş'tan tehdit aldığı iddiasıyla emniyete şikayetçi olduğu, geçen yıl Bektaş hakkında çıkarılan uzaklaştırma kararının aralık ayında bittiği bilgisine ulaşıldı. Uzaklaştırma kararı bitene kadar eski sevgilisini hiç rahatsız etmeyen katil, eski sevgilisinin erkek arkadaşıyla birlikte yaşadığını öğrenince olayı planladı ve çifte cinayeti işledikten sonra intihar etti. Saldırganın, olay öncesinde kaleme aldığı notta, "Yapacağımı yaptım. Artık yaşamamın anlamı yok" diye yazdığı belirlendi. Polis, intihar notunu incelemeye aldı. Ömer Akın ile Beril Varol'un olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

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