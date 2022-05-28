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    Kan donduran vahşet! Boşanmak isteyen eşine kurşun yağdırdı

    İzmir'de Nuh Şayla, boşanmak isteyen eşi Rojda’nın oturduğu lüks sitenin ziline bastı. Kapıda kalınca kurşun yağdırdı. Genç kız kurtarılamadı. Katil zanlısı tutuklandı.

    Çatkapı dehşet!

    İzmir'de geçimsizlik yaşadığı 6 yıllık eşi Nuh Şayla'dan boşanmaya karar veren Rojda Şayla (43), 1.5 yıl önce birlikte yaşadıkları evi terk etti.



    Lüks sitede bulunan kendi evine taşındı. Boşanmak istemeyen Nuh Şayla, önceki akşam saat 22.00 sıralarında Rojda Şayla'nın yaşadığı 29 katlı siteye gitti. 14'üncü kattaki dairenin ziline bastı. Ancak eşi kapıyı açmadı.



    Kapıda kalınca çılgına dönen Nuh Şayla, kapıya kurşun yağdırdı. Ardından da tabancayı atıp kaçtı. Komşuların ihbarıyla eve gelen polisler, kapıdaki mermi deliklerini gördü. Eve giren polisler, kapının arkasında Rojda Şayla'nın cesedini buldu. Gözaltına alınan katil zanlısı, tutuklandı.

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    Haberler Yaşam Kan donduran vahşet! Boşanmak isteyen eşine kurşun yağdırdı
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