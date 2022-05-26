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    Kızının sevgilisi olduğunu öğrenen baba sosyal medyada kadın kılığına girdi! Ancak gencin arkadaşı tarafından öldürüldü

    Mesut toprak, kızının sevgilisi olduğunu öğrendi. Sosyal medyadan ‘Ahsen’ ismiyle kadın kılığına gırdı. Randevulaştığı gencin arkadaşı tarafından katledildi.

    Sosyal dehşet!

    Adana'da Mesut Toprak (37), bir hafta önce kızı D.T.'nin (17) İsmail Y. (25) ile sevgili olduğunu fark edince çıldırdı. 'Ahsen' ismiyle sahte bir sosyal medya hesabı açtı. İsmail Y.'yi "Cansu isminde bir arkadaşım var. Seninle tanışmak istiyor" diyerek oturduğu mahalleye çağırdı.



    ÇATIŞMA ÇIKTI
    İsmail Y. ise arkadaşları Muhammet Emin Ö. (21) ve İbrahim A. (24) ile birlikte çağırılan yere gitti. Toprak, Y.'nin geldiğini görünce peş peşe ateş etti. Çıkan çatışmada Muhammet Emin Ö.'nün tabancasından çıkan kurşunlar ise Toprak'ın bacağına ve başına isabet etti. Kanlar içinde kalan genç adam, can verdi. Gözaltına alınan Ö. tutuklandı. İsmail Y., İbrahim A. ile Mesut B. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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    Haberler Yaşam Kızının sevgilisi olduğunu öğrenen baba sosyal medyada kadın kılığına girdi! Ancak gencin arkadaşı tarafından öldürüldü
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