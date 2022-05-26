Kızının sevgilisi olduğunu öğrenen baba sosyal medyada kadın kılığına girdi! Ancak gencin arkadaşı tarafından öldürüldü





ÇATIŞMA ÇIKTI

İsmail Y. ise arkadaşları Muhammet Emin Ö. (21) ve İbrahim A. (24) ile birlikte çağırılan yere gitti. Toprak, Y.'nin geldiğini görünce peş peşe ateş etti. Çıkan çatışmada Muhammet Emin Ö.'nün tabancasından çıkan kurşunlar ise Toprak'ın bacağına ve başına isabet etti. Kanlar içinde kalan genç adam, can verdi. Gözaltına alınan Ö. tutuklandı. İsmail Y., İbrahim A. ile Mesut B. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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