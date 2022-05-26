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    İstanbul'da bir kadını cep telefonu ile görüntüleyen yakalanınca medyadan dayağı yedi

    İstanbul’da bir kadın kendisinin cep telefonu ile görüntülerini çeken şüpheliyi yakalayıp önce tükürdü, sonra dövdü. İşte sizler için derlediğimiz 26 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Meydan dayağı!

    Beylikdüzü metrobüs üst geçinde önceki gün yaşanan olayın görüntüleri ortaya çıktı. Bir sapık, telefon kamerasıyla üst geçitteki kadını video çekti. Durumu fark eden bir kişi kadını uyardı. Kadın, çevredekilerden yardım isteyerek, şüpheliyi durdurdu. Şüphelinin telefonundan kadının videosu çıktı. Kadın, şüphelinin yüzüne tükürüp, "Senin karın, kızın yok mu? Nasıl adamsın?" diyerek şüpheliye saldırdı. Olay yerine gelen polisler, kadının şikâyeti üzerine şüpheliyi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Yaşananlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.



    AYRILIK CİNNETİ
    Bursa'da 1 çocuk annesi Derya Karya (36), eşinden bir süre ayrı kaldı. Bu dönemde Erkan Talat Çetin (43) ile arkadaşlık yaptı. Karya, eşiyle barışınca ise Çetin ile görüşmeyi bırakmak istedi. Kendisini rahatsız etmemesi gerektiğini söyledi. Sinirlenen Erkan Talat Çetin, silahını çıkarıp Karya'ya kurşun yağdırdı. Aynı silahla kendi kalbine de ateş etti. İkili hayatını kaybetti.



    DR. SKANDAL
    Almanya'da Meike S. (51), sahte doktorluk lisansı ile bir hastanede anestezi uzmanı olarak işe girdi. Hastalara yanlış tedavi uygulayarak 3 kişinin ölümüne yol açtı. Müebbet hapis cezasına çarptırılan sahte doktorun oksijen eksikliğinden, kardiyovasküler sistem hasarından ve organ yetmezliğinden sorumlu olduğu belirlendi.



        'EDA'LET İSTİYOR
        Ünlü oyuncu, eski aşkı yüzünden kabusun ortasında kaldı! İstanbul'da yaşayan Eda Elif Başlamışlı, iki yıl önce Suat Ş. ile tanıştı. Bir süre aşk yaşayan çift ayrıldı. Duruma sinirlenen Suat Ş., genç kadının çıplak fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı! Son olarak 2 Kasım'da Başlamışlı'nın evinin önüne giderek tehditler yağdırdı! Büyük panik yaşayan genç oyuncu, soluğu adliyede aldı! Eski sevgilisi hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. (DİLEK YAMAN DEMİR)



        AMAN 'NAZAR' DEĞMESİN
        Bursa Nilüfer'de hayvancılık yapan bir kişinin ineğinin doğumu başladı! Ancak buzağı doğum kanalına sıkıştı! İnek ölürken buzağının sol ön bacağı kırıldı! 'Nazar' ismi verilen buzağı, ahırda kalamayacağı için Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne alındı. Çiftliğin veterineri Mustafa Ağar, "Gelişim süreci tamamlanınca Nazar'a protez bacak takılacak. Hayatının sonuna kadar en güzel şekilde bakılacak" açıklaması yaptı.



        KİMLİK BUNALIMI
        Masuk Ateş, 65 yıl önce Diyarbakır'ın Sur İlçesi'ndeki Harmanlar Köyü'nde gözlerini açtı. Ancak ailesi, ne kendine ne de kardeşlerine kimlik çıkartmadı! Nüfus cüzdanı olmadığı için askerlik yapmayan Ateş, hastaneye bile giderek tedavi olamadı! "Lösemi hastasıyım. Tedavi için hastaneye gittim. Kimliğim olmadığı için tedavi olamadım. Kimlik çıkartmak istiyorum" ifadesini kullandı.



            70 MİLYON DEVRETTİ
            6+joker bilen çıkmayınca 70 milyon 238 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 164 bin 623'er lira, 4 bilenler 2 bin 175'er lira, 3 bilenler 143'er lira, 2 bilenler ise 14'er lira alacak.



            2 TALİHLİYE 616'ŞAR BİN
            5+1 bilen 2 kişi, 616 bin 790'ar lira kazandı. 5 bilenler 4 bin 196'şar, 4+1 bilenler 343'er, 4 bilenler 30'ar, 3+1 bilenler 20'şer, 3 bilenler 5'şer, 2+1 bilenler 9'ar, 1+1 ve 0+1 bilenler ise 4'er lira alacak.



            ACIYA TANIK
            Denizli'de Fatma Kovan, eski eşi Osman A. tarafından katledildi. Cinayetin tek tanığı olan 7 yaşındaki oğlu mahkemede ifade verdi: Annem vurulduktan sonra bana gülümsedi. Bir daha yerden kalkamadı.



                SER'PES'T
                İzmir'de akademisyen Dilara Aldanoğlu'na araba çarptı. Ehliyetsiz sürücü İsa E. serbest bırakıldı. Annesinin feryadı yürek yaktı: Evladım 145 gündür komada. Bu sürücü neden serbest!



                VAYSS LATTE!
                Ünlü futbolcu Mesut Özil, Fenerbahçe'de kadro dışı kaldı. Ticarete atıldı. Endonezya'ya açıldı. 100 milyon dolarlık kahve anlaşması yaptı. 39 Steps Coffee markasını açacağı vurgulandı.

                PAHALI GÖBEK!
                Denizli'de kuzugöbeği mantarı toplanmaya başlandı. Kilosu 500 TL'den satıldı.

                ÖZGÜR HAMSİ
                Trabzon'daki akvaryuma bir tek hamsi alınmadı. Uzmanlar nedenini açıkladı: Çünkü özgür bir balık.

                40. YAŞ İÇİN ÖZEL PARA
                Cambridge Dükü Prens William, 40. yaşında İngiliz Kraliyeti tarafından onurlandırılıyor. Tahtta ikinci sırada olan Prens William'ın yüzü tarihte ilk defa paraya basılacak. William, bu karar nedeniyle Kraliçe II. Elizabeth'e teşekkür etti.

                EFSANE GRUP JÜBİLE YAPIYOR
                İsveçli                 efsanevi pop müzik grubu ABBA, kendi ülkelerinde gençlik görüntülerini içeren hologramlarıyla konser vermeye hazırlanıyor. 40 yıl sonra ilk kez geçen yıl albüm çıkaran grubun birlikte son müzik etkinliği olacak.

                OKULLARDA BOMBA İHBARI
                Saraybosna Kantonu İçişleri Bakanlığı, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki birçok okulda bomba ihbarı yapıldığını açıkladı. İhbarlar nedeniyle okulların bazılarında eğitim-öğretime ara verildiği belirtildi.

                VAKA SAYISI BİN 260
                Türkiye'de dün 137 bin 573 Covid- 19 testi yapıldı. Bin 260 kişinin testi pozitif çıktı, 4 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 1225 oldu.

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                Yine ’açık’ verdi
                Haberler Yaşam İstanbul'da bir kadını cep telefonu ile görüntüleyen yakalanınca medyadan dayağı yedi
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