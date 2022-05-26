İstanbul'da bir kadını cep telefonu ile görüntüleyen yakalanınca medyadan dayağı yedi

Beylikdüzü metrobüs üst geçinde önceki gün yaşanan olayın görüntüleri ortaya çıktı. Bir sapık, telefon kamerasıyla üst geçitteki kadını video çekti. Durumu fark eden bir kişi kadını uyardı. Kadın, çevredekilerden yardım isteyerek, şüpheliyi durdurdu. Şüphelinin telefonundan kadının videosu çıktı. Kadın, şüphelinin yüzüne tükürüp, "Senin karın, kızın yok mu? Nasıl adamsın?" diyerek şüpheliye saldırdı. Olay yerine gelen polisler, kadının şikâyeti üzerine şüpheliyi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Yaşananlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
AYRILIK CİNNETİ
Bursa'da 1 çocuk annesi Derya Karya (36), eşinden bir süre ayrı kaldı. Bu dönemde Erkan Talat Çetin (43) ile arkadaşlık yaptı. Karya, eşiyle barışınca ise Çetin ile görüşmeyi bırakmak istedi. Kendisini rahatsız etmemesi gerektiğini söyledi. Sinirlenen Erkan Talat Çetin, silahını çıkarıp Karya'ya kurşun yağdırdı. Aynı silahla kendi kalbine de ateş etti. İkili hayatını kaybetti.
DR. SKANDAL
Almanya'da Meike S. (51), sahte doktorluk lisansı ile bir hastanede anestezi uzmanı olarak işe girdi. Hastalara yanlış tedavi uygulayarak 3 kişinin ölümüne yol açtı. Müebbet hapis cezasına çarptırılan sahte doktorun oksijen eksikliğinden, kardiyovasküler sistem hasarından ve organ yetmezliğinden sorumlu olduğu belirlendi.