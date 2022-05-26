İstanbul'da bir kadını cep telefonu ile görüntüleyen yakalanınca medyadan dayağı yedi





VAYSS LATTE!

Ünlü futbolcu Mesut Özil, Fenerbahçe'de kadro dışı kaldı. Ticarete atıldı. Endonezya'ya açıldı. 100 milyon dolarlık kahve anlaşması yaptı. 39 Steps Coffee markasını açacağı vurgulandı.



PAHALI GÖBEK!

Denizli'de kuzugöbeği mantarı toplanmaya başlandı. Kilosu 500 TL'den satıldı.



ÖZGÜR HAMSİ

Trabzon'daki akvaryuma bir tek hamsi alınmadı. Uzmanlar nedenini açıkladı: Çünkü özgür bir balık.



40. YAŞ İÇİN ÖZEL PARA

Cambridge Dükü Prens William, 40. yaşında İngiliz Kraliyeti tarafından onurlandırılıyor. Tahtta ikinci sırada olan Prens William'ın yüzü tarihte ilk defa paraya basılacak. William, bu karar nedeniyle Kraliçe II. Elizabeth'e teşekkür etti.



EFSANE GRUP JÜBİLE YAPIYOR

İsveçli efsanevi pop müzik grubu ABBA, kendi ülkelerinde gençlik görüntülerini içeren hologramlarıyla konser vermeye hazırlanıyor. 40 yıl sonra ilk kez geçen yıl albüm çıkaran grubun birlikte son müzik etkinliği olacak.



OKULLARDA BOMBA İHBARI

Saraybosna Kantonu İçişleri Bakanlığı, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki birçok okulda bomba ihbarı yapıldığını açıkladı. İhbarlar nedeniyle okulların bazılarında eğitim-öğretime ara verildiği belirtildi.



VAKA SAYISI BİN 260

Türkiye'de dün 137 bin 573 Covid- 19 testi yapıldı. Bin 260 kişinin testi pozitif çıktı, 4 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 1225 oldu.

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