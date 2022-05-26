Başkan Erdoğan'ın Türk astronot müjdesini verdi vatandaş sıraya girdi! 31 bin kişi başvuru yaptı

Türkiye, gözünü uzaya çevirdi! Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu projesinin detayları hakkında bilgi verdi. Bilimsel araştırmalar için Uluslararası Uzay İstasyonu'na iki Türk astronotun gönderileceğini söyledi. Bunun üzerine binlerce kişi, tarihi görev için sıraya girdi! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, başvurunun yapılacağı 'uzaya. gov.tr' sitesini tam 4 milyon kişinin ziyaret ettiğini söyledi. Sisteme kayıt yaptıranların sayısı ise 31 bindi! "Kaydını tamamlayanların sayısı şu an 225 kişi. Ben ilginin devam edeceğine inanıyorum" dedi.
İŞTE İSTENEN KRİTERLER
45 yaşından küçük olacak. İyi derecede İngilizce bilecek. Tıp, mühendislik ve fen bilimlerinden mezun olacak.
Tansiyonu 155-95'in altında olacak.
Göz bozukluğu olmayacak. Renk körlüğü bulunmayacak. Protez ve vücudunda platin/vida olmayacak.
Kronik kalp ve damar sistemi rahatsızlığı, panik bozukluk, bipolar bozukluk olmayacak.