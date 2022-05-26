Başkan Erdoğan'ın Türk astronot müjdesini verdi vatandaş sıraya girdi! 31 bin kişi başvuru yaptı

Türkiye, gözünü uzaya çevirdi! Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu projesinin detayları hakkında bilgi verdi. Bilimsel araştırmalar için Uluslararası Uzay İstasyonu'na iki Türk astronotun gönderileceğini söyledi. Bunun üzerine binlerce kişi, tarihi görev için sıraya girdi! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, başvurunun yapılacağı 'uzaya. gov.tr' sitesini tam 4 milyon kişinin ziyaret ettiğini söyledi. Sisteme kayıt yaptıranların sayısı ise 31 bindi! "Kaydını tamamlayanların sayısı şu an 225 kişi. Ben ilginin devam edeceğine inanıyorum" dedi.