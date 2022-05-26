Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 26.05.2022 08:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.05.2022 08:27
    ABONE OL

    Adana'da kontrolden çıkan araç dere yatağına uçtu: 2 ölü 2 yaralı

    Adana'da sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil dere yatağına devrildi. Feci kazada araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

    Kontrolden çıkan araç dere yatağına uçtu: 2 ölü 2 yaralı

    Adana'nın Ceyhan ilçesinde otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu Mesut Bulungiray (21) ile Mehmet İhsan Yağmurca (43) öldü, 2 kişi de yaralandı.

    Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Hamdili Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mesut Bulungiray yönetimindeki 01 VR 593 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp, yol kenarındaki dere yatağına devrildi. Çevredeki vatandaşların, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne arayarak durumu bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin araçtan çıkardığı sürücü Bulungiray ve Mehmet İhsan Yağmurca'nın öldüğü belirlenirken, kazadan yaralı olarak kurtulan Kubilay Ş. (31) ile İbrahim S. (29) ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından cenazeler, hastane morguna götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Fahiş kiraya karşı flaş hamle! Kara listeye alınacaklar
    Haberler Yaşam Adana'da kontrolden çıkan araç dere yatağına uçtu: 2 ölü 2 yaralı
        SON DAKİKA