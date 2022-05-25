İstanbul'da 74 kişilik çeteye darbe! Yatakta basıldılar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde toplanan ekipler operasyon saatinin gelmesiyle harekete geçti. Özel harekat timlerinin desteğiyle çok sayıda adrese baskın yapıldı. Mehmet E. Ve Aykut Z.'nin liderliğini yaptığı Esenyurt, Beylikdüzü ve Avcılar'da yağma, gasp, yaralama, uyuşturucu ticareti ve zorla fuhuş yaptırmak gibi olaylara karışan örgüte ve bu örgüte silahları temin eden başka bir örgüte yönelik yapılan operasyonda 74 kişi hakkında yakalama kararı bulunuyor.