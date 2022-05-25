Sevgilisi ‘intihar etti’ dedi, ancak polis Mehmet Küpeli'nin ceset pozisyonundan cinayeti ortaya çıkardı

Konya'da polis, Kübra Nur D. (20) ile yaşadığı evde intihar ettiği söylenen Mehmet Küpeli'nin (32), cesedin yatış ve tüfeğin pozisyonundan yola çıkarak öldürüldüğünü tespit etti. Küpeli'nin intihar ettiğini öne süren D, 5 ay sonra alınan ifadesinde cinayeti itiraf etti. Kübra Nur D, Küpeli'nin Adem Sükuti (35) ve İbrahim Akhançer (31) ile para meselesi yüzünden çıkan tartışmada öldürüldüğünü söyledi. 3 zanlı, tutuklandı.
TAHA DAYANAMADI
Eskişehir Seyitgazi'de kazada tekvando antrenörü Nadir Özsoy (51) ile tekvandocu kızı Semanur Özsoy (22) ve şampiyonada oğlu yarışan Hüseyin Kaplan (41) can verdi. Aynı kazada yaralanan milli tekvandocu Taha Görkem Sarı (16) da 77 gün sonra yaşamını yitirdi. Türk bayrağı, eşofmanı ve madalyası tabutuna konulan Sarı, gözyaşlarıyla toprağa verildi.
ZIPKIN ŞOKU
İstanbul Avcılar'da Direk kardeşler arasında kavga çıktı. Rıdvan Direk, tartıştığı ağabeyi Murat Direk'i zıpkın ve bıçakla yaralayarak kaçtı. Sırtına zıpkın saplanan Metin Direk, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.