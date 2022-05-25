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    Sevgilisi ‘intihar etti’ dedi, ancak polis Mehmet Küpeli'nin ceset pozisyonundan cinayeti ortaya çıkardı

    Mehmet Küpeli, hayatını kaybetti. Sevgilisi ‘intihar etti’ dedi. Ancak polis cesedin pozisyonundan cinayeti ortaya çıkardı. İşte sizler için derlediğimiz 25 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Organize dehşet!

    Konya'da polis, Kübra Nur D. (20) ile yaşadığı evde intihar ettiği söylenen Mehmet Küpeli'nin (32), cesedin yatış ve tüfeğin pozisyonundan yola çıkarak öldürüldüğünü tespit etti. Küpeli'nin intihar ettiğini öne süren D, 5 ay sonra alınan ifadesinde cinayeti itiraf etti. Kübra Nur D, Küpeli'nin Adem Sükuti (35) ve İbrahim Akhançer (31) ile para meselesi yüzünden çıkan tartışmada öldürüldüğünü söyledi. 3 zanlı, tutuklandı.



    TAHA DAYANAMADI
    Eskişehir Seyitgazi'de kazada tekvando antrenörü Nadir Özsoy (51) ile tekvandocu kızı Semanur Özsoy (22) ve şampiyonada oğlu yarışan Hüseyin Kaplan (41) can verdi. Aynı kazada yaralanan milli tekvandocu Taha Görkem Sarı (16) da 77 gün sonra yaşamını yitirdi. Türk bayrağı, eşofmanı ve madalyası tabutuna konulan Sarı, gözyaşlarıyla toprağa verildi.



    ZIPKIN ŞOKU
    İstanbul Avcılar'da Direk kardeşler arasında kavga çıktı. Rıdvan Direk, tartıştığı ağabeyi Murat Direk'i zıpkın ve bıçakla yaralayarak kaçtı. Sırtına zıpkın saplanan Metin Direk, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.



        FAUL CİNAYETİ
        Kayseri Melikgazi'deki bir halı sahada maç yapan F.Ç ve E.K, maç esnasında faul yüzünden tartıştı. Tartışma maçtan sonra sokakta da devam etti. F.Ç ağabeyine Osman Çetin'e E.K'nın kendisine faul yaptığını söyledi. Evinden av tüfeği getiren Osman Çetin, E.K'yı vurarak ağır yaraladı. E.K, hastanede hayatını kaybetti. Çetin ise tutuklandı.



        37 GÖÇMEN KURTARILDI
        Ege kıyılarında umut yolculuğuna çıkan düzensiz göçmenlerin dramı devam etti. Muğla'nın Marmaris, Bodrum ve Datça ilçesi açıklarında can salı ve lastik bot içerisindeki 37 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Operasyondan önce botun su almaya başladığı öğrenildi. (MİKAİL ZEYBEK)



        KİLO KİLO DERT
        Kahramanmaraş'ta yaşayan 14 yaşındaki Teyfik Yıldız, kilolarına dur diyemedi! 130 kiloya kadar yükseldi! Arkadaşları dalga geçtiği için okula bile gidemedi! En büyük hayalinin zayıflamak olduğunu söyleyen Yıldız, "Doktor abilerimden, ablalarımdan destek istiyorum. 80 kiloya düşmek istiyorum. Kıyafet bulmakta bile zorlanıyorum. Herkes benimle dalga geçiyor" dedi. Teyfik Yıldız, kilolarından kurtulmak için yardım bekliyor.



            VİCDANSIZLAR
            İzmir Bergama'da yaşayan 1 yaşındaki Kaan Efe Şanal, SMA hastalığıyla dünyaya geldi. Ailesi yurt dışında yapılan zolgensma gen tedavisi için yardım kampanyası düzenledi. Bergamalı esnaf da dükkanlarına yardım kutusu yerleştirdi. Ancak o yardım kutularından birinin, tam da Kaan'ın 22 Mayıs'taki doğum gününde çalınması aileyi derinden etkiledi. Baba Barış Şanal, "Oğlumuz için 1 TL'nin bile hayati önemi var" dedi.



            YEŞİLÇAM'IN KİTABINI YAZIYOR
            Yeşilçam'ın sevilen filmi 'Atla Gel Şaban' filmi, Elazığ'da yaşandı! Ramazan Öner, kanseri yendikten sonra kitap yazmaya başladı! İlhamı, minibüs yolculuğundan alan Öner, "Bazen sıkışıyorum, kitap havada kalıyor. Bazen koltuklar dolu oluyor ayakta kalıyorum. En dramatik sahnem ayakta kaldığım sahneler oluyor genelde" ifadesini kullandı.



            RÜYA EV SATILIK
            Dünyanın en zengin ailesi olan Rothschild'ler, adeta bir müze görevi gören devasa villayı satılığa çıkardı. Zengin bir bankacı olan Maurice de Ephrussi'nin eski karısı Barones Beatrice de Rothschild'in emriyle 1905 ve 1912 yılları arasında Nice'de inşa ettirilen villa, Fransa'ya ayak basan turistlerin uğrak yerlerinden biriydi. Akdeniz'e bakan bir tepenin üzerinde kurulu somon rengi villa, 9 ayrı bahçe ile çevrili. İçinde çeşitli dönemlere ait tablolar ve tarihi eserler bulunuyor. Bu villayı almak isteyenlerin, 410 milyon doları gözden çıkarması gerekiyor...



                TEK KARE 5 ŞEHİT
                Pençe -Kilit operasyon bölgesinde dün PKK'lı teröristler, "Teslim ol" çağrısına ateş açarak karşılık verdi. Çıkan çatışmada, Piyade Teğmen Abdulkadir Güler (Antalya), Uzm. Çvş. Onur Doğan (Ankara), Uzm. Çvş. Hüseyin Cankaya (İzmir), Uzm. Çvş. Bican Kapılay (Hatay) ve Er Celal Tekedereli (Malatya), ne yazık ki şehitlik mertebesine erdi. Türkiye'nin yüreği delindi. Kaçan hainlerin bir mağaraya girdiği belirlendi. Bakan Hulusi Akar ve Genel Kurmay Başkanı Yaşar Güler, bölgeye gitti.

                ÜST DÜZEY İKİ HAİN ÖLDÜRÜLDÜ
                Öte yandan İçişleri Bakanı Soylu, "Amanos Dağları'nda Kahraman Jandarma Özel Harekat; biri yeşil, biri gri kategoride 2 teröristin hesabını keserek Hatay'dan Adıyaman'a temizliği tamamladı" dedi.



                VAY 'JOHAN'INA!
                Gent Üniversitesi'nde görevli Prof. Johan Vandewalle, 1973'te anne ve babasıyla birlikte İstanbul'u ziyaret etti. Türkçe'yi ilk burada keşfetti! Ülkesine dönen Vandewalle, daha sonra 50 dil öğrendi! Bunlardan birisi de Türkçe'ydi. Gent Üniversitesi'nde 2006'dan beri Türkçe Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapan Prof. Vandewalle, dilimizi satranca benzetti! "Türkçe'de en çok ilgimi çeken şey dil bilgisel yapısı oldu. Türkçe'nin yapısında kurallar asgari sayıda. Kuralların uygulanabilirliği ise sınırsız gibi. Türkçe bu açıdan 'oyunların kralı' sayılan satranca benziyor" dedi. Başarılı profesör, Türkçe'de 'Çorbada tuzu olmak' deyimiyle, 'Damlaya damlaya göl olur' atasözünü çok sevdiğini söyledi.
                CEYDA KARAARSLAN



                13 MİLYON DEVRETTİ
                6 bilen çıkmayınca 13 milyon 276 bin lira devretti. 5 bilenler 24 bin 311'er lira, 4 bilenler 792'şer lira, 3 bilenler 38'er lira, 2 bilenler ise 4'er lira alacak.



                    DAHA 17'SİNDEYDİ
                    Esenyurt'ta Rabia Yaman (17), rezidansın 10. katından yere çakıldı. Kurtarılamadı. Evdeki 3 kişi kaçmaya çalıştı. Ancak site sakinleri tarafından kıskıvrak yakalandı.



                    ANTEP BÜKÜ!
                    Bodrum Türkbükü'nde bir lahmacunun fiyatı 200 TL oldu. Gaziantepli lahmacuncular meydan okudu: Bizde tanesi 10 TL. Bu paraya 20 tane yersiniz...



                    İLKOKULDA KATLİAM
                    ABD'nin Teksas eyaleti Valisi Gregg Abbott, San Antonio'ya bağlı Uvalde bölgesinde bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda 14 öğrenci ve 1 öğretmenin öldürüldüğünü açıkladı. Abbott, 18 yaşındaki Salvador Ramos isimli saldırganın olaya müdahale eden polisler tarafından etkisiz hale getirildiğini belirtti. Okulda yaklaşık 600 öğrencinin eğitim gördüğü öğrenildi.

                    VAKA SAYISI BİN 304
                    Türkiye'de dün 136 bin 332 Covid-19 testi yapıldı. Bin 304 kişinin testi pozitif çıktı, 6 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 1184 oldu.

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                    Emekliye 1.390 TL ek gösterge zammı
                    Haberler Yaşam Sevgilisi ‘intihar etti’ dedi, ancak polis Mehmet Küpeli'nin ceset pozisyonundan cinayeti ortaya çıkardı
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