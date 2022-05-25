Sevgilisi ‘intihar etti’ dedi, ancak polis Mehmet Küpeli'nin ceset pozisyonundan cinayeti ortaya çıkardı





VAY 'JOHAN'INA!

Gent Üniversitesi'nde görevli Prof. Johan Vandewalle, 1973'te anne ve babasıyla birlikte İstanbul'u ziyaret etti. Türkçe'yi ilk burada keşfetti! Ülkesine dönen Vandewalle, daha sonra 50 dil öğrendi! Bunlardan birisi de Türkçe'ydi. Gent Üniversitesi'nde 2006'dan beri Türkçe Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapan Prof. Vandewalle, dilimizi satranca benzetti! "Türkçe'de en çok ilgimi çeken şey dil bilgisel yapısı oldu. Türkçe'nin yapısında kurallar asgari sayıda. Kuralların uygulanabilirliği ise sınırsız gibi. Türkçe bu açıdan 'oyunların kralı' sayılan satranca benziyor" dedi. Başarılı profesör, Türkçe'de 'Çorbada tuzu olmak' deyimiyle, 'Damlaya damlaya göl olur' atasözünü çok sevdiğini söyledi.

CEYDA KARAARSLAN