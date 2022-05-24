Son dakika: Esenyurt’ta lüks sitede kiralık dairenin camından aşağı düşen Rabia Yaman'ın şüpheli ölümü! Gözaltılar var

Olayı gören diğer 3 arkadaşı panik halinde siteden kaçmaya çalıştı. Durumu fark eden komşular şahısları yakalayarak yaşanan olayı polise ihbar etti. Olay yerine gelen polis, kaçmaya çalışan 3 şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü.