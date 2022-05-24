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    • Yaşam
    • 24.05.2022 09:17
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    • 24.05.2022 09:17
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    Son dakika: Esenyurt’ta lüks sitede kiralık dairenin camından aşağı düşen Rabia Yaman'ın şüpheli ölümü! Gözaltılar var

    Son dakika haberi... İstanbul Esenyurt’ta lüks bir sitedeki dairenin camından henüz bilinmeyen nedenle aşağı düşen 17 yaşındaki Rabia Yaman'ın ölümü şok etti. Çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen Rabia Yaman’in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Sitenin kiralık dairesinde bulunan 1’i kadın toplam 3 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Lüks sitede şüpheli ölüm! Gözaltılar var

    Olay, akşam saatlerinde Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, lüks bir sitenin günübirlik kiralık dairesine 2'si kadın toplam 4 kişi eğlenmeye gitti.

    O sırada, alkol aldıkları iddia edilen 4 kişilik gruptan Rabia Yaman (17), henüz bilinmeyen nedenle camdan aşağı düştü.

    Olayı gören diğer 3 arkadaşı panik halinde siteden kaçmaya çalıştı. Durumu fark eden komşular şahısları yakalayarak yaşanan olayı polise ihbar etti. Olay yerine gelen polis, kaçmaya çalışan 3 şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü.

        Sağlık ekipleri, ilk yapılan incelemelerde Rabia Yaman'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Emniyet şeridi çekerek çevrede güvenlik önlemi alan polis, inceleme başlattı.

        Öte yandan çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen Rabia Yaman'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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        Haberler Yaşam Son dakika: Esenyurt’ta lüks sitede kiralık dairenin camından aşağı düşen Rabia Yaman'ın şüpheli ölümü! Gözaltılar var
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