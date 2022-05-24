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    • Yaşam
    • 24.05.2022 17:54
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    • 24.05.2022 17:54
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    İstanbul Zeytinburnu'nda kaçak göçmenlere operasyon: 54 kişi sınır dışı edilecek

    İstanbul Zeytinburnu'nda kaçak göçmenlere yönelik emniyet güçlerince operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucunda 54 kişi sınır dışı edilmek üzere yakalandı.

    DHA
    Kaçak göçmenlere operasyon

    Zeytinburnu'nda düzenlenen operasyonlarda yurda kaçak yollarla giriş yaptığı tespit edilen 54 kişi sınır dışı edilmek üzere gözaltına alındı.

    Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekiplerinin ortak yürüttüğü operasyonda ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen Suriye, Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 54 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

    Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen 32 Afganistan, 14 Suriye, 5 Bangladeş ve 3 Pakistan uyruklu vatandaşın sınır dışı edilmesi için işlemler başlatıldı.

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    Haberler Yaşam İstanbul Zeytinburnu'nda kaçak göçmenlere operasyon: 54 kişi sınır dışı edilecek
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