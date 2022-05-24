Enam Suresi Okunuşu, Türkçe Arapça Anlamı Ve Fazileti! Enam Suresi Okuyun: Enam Suresi 122. Ayet Fazileti

Enam Suresi, Allah'ın sonsuz rahmet ve bereketinin bir işareti olarak kabul edilir. Bu surenin okunması, özellikle geniş rızık ve Allah'ın lütfuna erişmek isteyen müminler için tavsiye edilir. Herhangi bir zamanda okunabilmesi, Enam Suresi'nin her durumda Allah'a sığınma ve O'ndan yardım isteme niyetini gösterir. Okuyanlar, Allah'ın bereketli nimetlerinden, beklenmedik anda gelen güzelliklerden istifade etmeyi umut ederler.

Kul e gayrallâhi ettehızu veliyyen fâtırıs semâvâti vel ardı ve huve yut'ımu ve lâ yut'am(yut'amu), kul innî umirtu en ekûne evvele men esleme ve lâ tekûnenne minel muşrikîn(muşrikîne).

Ve lehu mâ sekene fîl leyli ven nehâr(nehâri), ve huves semîul alîm(alîmu).

Ve lev cealnâhu meleken le cealnâhu raculen ve le lebesnâ aleyhim mâ yelbisûn(yelbisûne).

Ve kâlû lev lâ unzile aleyhi melek(melekun), ve lev enzelnâ meleken, le kudıyel emru summe lâ yunzarûn(yunzarûne).

E lem yerev kem ehleknâ min kablihim min karnin mekkennâhum fîl ardı mâ lem numekkin lekum ve erselnâs semâe aleyhim midrâren ve cealnâl enhâra tecrî min tahtihim fe ehleknâhum bi zunûbihim ve enşe'nâ min ba'dihim karnen âharîn(âharîne).

Ve huvallâhu fîs semâvâti ve fîl ard(ardı), ya'lemu sırrakum ve cehrekum ve ya'lemu mâ teksibûn(teksibûne).

Enam Suresinin Türkçe Anlamı Nedir?

Enam suresinin Türkçe meali şöyledir:

Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a mahsustur. (Bunca âyet ve delillerden) sonra kâfir olanlar (hâla putları) Rab'leri ile denk tutuyorlar

Sizi bir çamurdan yaratan, sonra ölüm zamanını takdir eden ancak O'dur. Bir de O'nun katında muayyen bir ecel (kıyamet günü) vardır. Siz hâla şüphe ediyorsunuz.

O, göklerde ve yerde tek Allah'tır. Gizlinizi, açığınızı bilir. (Hayır ve şerden) ne kazanacağınızı da bilir.

Rablerinin âyetlerinden onlara (kâfirlere) bir âyet gelmeyedursun, o âyetlerden ille de yüz çevirirler.

Gerçekten onlar, kendilerine Hak geldiğinde onu yalanlamışlardı. Fakat yakında onlara alay ettikleri şeyin haberleri gelecektir.

Görmediler mi ki, onlardan önce yeryüzünde size vermediğimiz bütün imkânları kendilerine verdiğimiz, gökten üzerlerine bol bol yağmurlar indirip evlerinin altından ırmaklar akıttığımız nice nesilleri helâk ettik. Biz onları, günahları sebebiyle helâk ettik ve onların ardından başka nesiller yarattık.

Eğer sana kâğıt üzerine yazılmış bir kitap indirseydik de onlar elleriyle onu tutmuş olsalardı, yine de inkâr ediciler: Bu, apaçık büyüden başka bir şey değildir, derlerdi.