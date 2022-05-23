Dr. Güngör Sitar'ın mucizevi hayata dönüş hikayesi! Kalp krizi geçirdi 2 saat süren kalp masajıyla hayata döndü...





MUCİZE ESERİ HAYATTAYIM

Dr. Sitar'a önce anjiyo yapıldı. Pıhtı sonucu tıkanan damarına stent takıldı! Ancak bu kez takılan stent pıhtı ile tıkandı! Kalbi duran genç hekime, 2 saat kalp masajı yapıldı. Ardından kalp akciğer cihazı ECMO'ya bağlandı ve bypass ameliyatına alındı. Aksilikler bununla da kalmadı! Yüksek doz kan sulandırıcı verilen Dr. Sitar'da aşırı kanama başladı! 12 saatte vücudundaki tüm kan 2 kez değiştirildi, toplam 100 ünite kan takviyesi yapıldı. Böylece 1.5 aylık tedavinin ardından mucize eseri hayatta kaldı! Yaşadıklarını şöyle anlattı: Gördüğüm en ağır kalp krizi vakası oldum. Mucize bir şekilde hayatta kaldım. 1.5 ay önce COVİD geçirmiştim!