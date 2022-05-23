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    Dr. Güngör Sitar'ın mucizevi hayata dönüş hikayesi! Kalp krizi geçirdi 2 saat süren kalp masajıyla hayata döndü...

    Dr. Güngör Sitar, aracında fenalaştı. Kalp krizi geçirdiğini anladı. Direksiyonu hemen görev yaptığı hastaneye kırdı! Otomobilden inince yere yığıldı! 2 saat süren kalp masajıyla hayata bağlandı. 1.5 ay sonra da yoğun bakımdan çıktı. Yaşadığı mucizeyi şu sözlerle anlattı: Meslek hayatımda kendim gibi bir vaka görmedim.

    Süper Sitar!

    İstanbul Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Dahiliye Uzmanı Dr. Güngör Sitar (41), 25 Mart'ta mesaisine giderken rahatsızlandı.

    Göğsünde ağrı hissedince, kalp krizi geçirdiğini anladı. Hemen aracını çalıştığı hastaneye kırdı! Araçtan inip, güvenliğe "Kalp krizi geçiriyorum" dedikten sonra yere yığıldı! Ardından Dr. Güngör Sitar için kritik süreç başladı. Meslektaşları, doktoru yaşatmak için zamanla yarıştı.



    MUCİZE ESERİ HAYATTAYIM
    Dr. Sitar'a önce anjiyo yapıldı. Pıhtı sonucu tıkanan damarına stent takıldı! Ancak bu kez takılan stent pıhtı ile tıkandı! Kalbi duran genç hekime, 2 saat kalp masajı yapıldı. Ardından kalp akciğer cihazı ECMO'ya bağlandı ve bypass ameliyatına alındı. Aksilikler bununla da kalmadı! Yüksek doz kan sulandırıcı verilen Dr. Sitar'da aşırı kanama başladı! 12 saatte vücudundaki tüm kan 2 kez değiştirildi, toplam 100 ünite kan takviyesi yapıldı. Böylece 1.5 aylık tedavinin ardından mucize eseri hayatta kaldı! Yaşadıklarını şöyle anlattı: Gördüğüm en ağır kalp krizi vakası oldum. Mucize bir şekilde hayatta kaldım. 1.5 ay önce COVİD geçirmiştim!



    1) KRİZ GEÇİRDİĞİNİ ANLAYINCA ARACIYLA HASTANEYE GELDİ
    Göğsünde ağrı hissiden Dahiliye Uzmanı Dr. Güngör Sitar, görev yaptığı hastaneye gitti.



        2) GÜVENLİKTEN YARDIM İSTEDİ
        Aracından indikten sonra güvenlik görevlilerinden yardım istedi.



        3) YERE YIĞILDI BİLİNCİNİ YİTİRDİ
        Saniyeler sonra yere yığıldı ve bilincini yitirdi. Tam 1.5 ay sonra gözlerini açabildi. Ölüm kalım savaşı veren doktor için muhteşem bir mücadele örneği gösterildi. Dr. Güngör'e yapılan bağışlar sayesinde 100 ünite kan verildi... Anestezi Uzmanı Doç. Dr. Esra Adıyeke, 5 gün boyunca hastasının başından ayrılmadı.

        Dr. Cemre Sitar, eşini iyileştiren ekibe teşekkür etti. Kardiyolog Doç. Dr. Yücel Özen, "İlk kez böyle bir vaka gördüm" dedi. Dr. Sitar'ı yaşatma mücadelesi kameralara böyle yansıdı.

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        Ölüm riski düşük çok acı çektiriyor
        Haberler Yaşam Dr. Güngör Sitar'ın mucizevi hayata dönüş hikayesi! Kalp krizi geçirdi 2 saat süren kalp masajıyla hayata döndü...
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