Dr. Güngör Sitar'ın mucizevi hayata dönüş hikayesi! Kalp krizi geçirdi 2 saat süren kalp masajıyla hayata döndü...

İstanbul Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Dahiliye Uzmanı Dr. Güngör Sitar (41), 25 Mart'ta mesaisine giderken rahatsızlandı.
Göğsünde ağrı hissedince, kalp krizi geçirdiğini anladı. Hemen aracını çalıştığı hastaneye kırdı! Araçtan inip, güvenliğe "Kalp krizi geçiriyorum" dedikten sonra yere yığıldı! Ardından Dr. Güngör Sitar için kritik süreç başladı. Meslektaşları, doktoru yaşatmak için zamanla yarıştı.
MUCİZE ESERİ HAYATTAYIM
Dr. Sitar'a önce anjiyo yapıldı. Pıhtı sonucu tıkanan damarına stent takıldı! Ancak bu kez takılan stent pıhtı ile tıkandı! Kalbi duran genç hekime, 2 saat kalp masajı yapıldı. Ardından kalp akciğer cihazı ECMO'ya bağlandı ve bypass ameliyatına alındı. Aksilikler bununla da kalmadı! Yüksek doz kan sulandırıcı verilen Dr. Sitar'da aşırı kanama başladı! 12 saatte vücudundaki tüm kan 2 kez değiştirildi, toplam 100 ünite kan takviyesi yapıldı. Böylece 1.5 aylık tedavinin ardından mucize eseri hayatta kaldı! Yaşadıklarını şöyle anlattı: Gördüğüm en ağır kalp krizi vakası oldum. Mucize bir şekilde hayatta kaldım. 1.5 ay önce COVİD geçirmiştim!
1) KRİZ GEÇİRDİĞİNİ ANLAYINCA ARACIYLA HASTANEYE GELDİ
Göğsünde ağrı hissiden Dahiliye Uzmanı Dr. Güngör Sitar, görev yaptığı hastaneye gitti.