Otobüs kazasında ölen üniversiteli İlayda toprağa verildi

Burada kılınan cenaze namazına aile ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve partililer katıldı. Bakanlarla birlikte cenaze namazında saf tutan baba İbrahim Karakoca'nın güçlükle ayakta durduğu gözlendi. İlayda Karakoca'nın cenazesi kılınan namazın ardından Uluırmak Mezarlığı'na defnedildi.