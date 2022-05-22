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    • Yaşam
    • 22.05.2022 07:18
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    • 22.05.2022 07:18
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    Adana'da kontrolden çıkan dolmuş 5 metreden alt geçide düştü! 1 ağır yaralı

    Adana'da kontrolden çıkan bir dolmuş 5 metre yükseklikten alt geçide düştü. Ters dönen minibüs hurdaya dönerken, feci kazada aracın sürücüsü ağır yaralandı.

    Kontrolden çıkan dolmuş 5 metreden alt geçide düştü

    Adana'da kullandığı dolmuşun alt geçide düşmesi sonucu ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

    Alınan bilgiye göre, Ş.D. idaresindeki 01 M 0583 plakalı dolmuş, merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi Ray Sokak'ta üst geçitteki demir bariyerleri aşarak 5 metre yükseklikten alt geçide düştü.

    Kazada dolmuş sürücüsü Ş.D. yaralandı, ihbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

    İlk müdahalesi polis ve itfaiye görevlilerince yapılan Ş.D. ters duran dolmuştan ekiplerin çalışması sonucu çıkartıldı.

    Ağır yaralandığı tespit edilen Ş.D. ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine sevk edildi.

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