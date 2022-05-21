Zonguldak'ta trafik kazasında yaralanan sokak köpeği Popy'i İngiliz Kirsty Lucas sahiplenip Londra'ya götürdü





Aralık ayında Poppy'i yanına alan Lucas, köpeğin gerekli işlemleri ve taşıma maliyeti için 2 bin sterlin ödedi. "Poppy'i sahiplenmeyi fotoğrafını gördüğümde karar verdim. Keşke barınaktaki her köpek sahiplenilse. Poppy'i getirmem 2 bin sterlin tuttu. Leishmania hastası olduğu için ömür boyu ilaçla yaşayacak. Burada diğer köpeklerin arkadaşlığından memnun. Güneş varken arabaların altında uyumayı çok seviyor. Sahiplenilmese yaşama şansı olmayacak bir köpeği kurtarmak istedim" dedi.