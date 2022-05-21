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    Zonguldak'ta trafik kazasında yaralanan sokak köpeği Popy'i İngiliz Kirsty Lucas sahiplenip Londra'ya götürdü

    Poppy, sokak köpeğiydi. Trafik kazasında bacağı kırılınca tedavi edildi. Sosyal medyadan yuva bulunması için harekete geçildi. Onu, fotoğrafından çok etkilenen İngiliz Kirsty Lucas sahiplendi. Zonguldak’tan Londra’ya uzanan hayat hikayesi yüreklere işledi.

    Sınır ötesi ’dogs’tluk

    Sosyal medya, bir köpeğin hayatını değiştirdi. Olayın adresi Zonguldak Kilimli'ydi. Poppy isimli sokak köpeği, ağustos ağında trafik kazası geçirdi. Bacağı kırıldığı için özel bir klinikte tedavi edildi. Barınakta görevli Doğan Yıldız, talihsiz köpeğin durumundan çok etkilendi. Leishmania hastası olan ve ömür boyu tedavi görmesi gereken Poppy'nin sahiplendirilmesi için sosyal medyada kampanya düzenledi. Çağrısına, İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Kirsty Lucas yanıt verdi.



    Aralık ayında Poppy'i yanına alan Lucas, köpeğin gerekli işlemleri ve taşıma maliyeti için 2 bin sterlin ödedi. "Poppy'i sahiplenmeyi fotoğrafını gördüğümde karar verdim. Keşke barınaktaki her köpek sahiplenilse. Poppy'i getirmem 2 bin sterlin tuttu. Leishmania hastası olduğu için ömür boyu ilaçla yaşayacak. Burada diğer köpeklerin arkadaşlığından memnun. Güneş varken arabaların altında uyumayı çok seviyor. Sahiplenilmese yaşama şansı olmayacak bir köpeği kurtarmak istedim" dedi.



    Kırsty Lucas, Zonguldak'ta bulunan Poppy'i Londra'ya getirdi.

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    Haberler Yaşam Zonguldak'ta trafik kazasında yaralanan sokak köpeği Popy'i İngiliz Kirsty Lucas sahiplenip Londra'ya götürdü
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