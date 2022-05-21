Geldiği tarafa geçmek isteyince olanlar oldu: Şişli'de motokurye kadına çarptı! O anlar kamerada

KAZA KAMERADA

Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, kadının caddede yolun karşısına geçtiği, birkaç adım attıktan sonra tekrar geldiği yöne geçmek istediği görülüyor. Kadın, bir panelvanın geçmesinin ardından etrafına bakmadan boş caddeye adım atıyor. Bu sırada yolun aşağısından gelen bir moto kurye kadına çarptıktan sonra devriliyor. Kazayı gören vatandaşlar, bacağı kırılan kadın ile kısa süreli baygınlık geçiren kuryenin yardımına koşuyor. Bir vatandaş devrilen motosikleti kaldırıyor, bir kadın ise yüzünden yaralanan kuryeye yardım ediyor. Bazı vatandaşlar ise yerde yatan kadına yardım ediyor.

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