Türk Mutfağı Haftasında Balıkesir kahvaltısını Emine Erdoğan tanıtacak

TÜRKİYE VE DÜNYA TÜRK MUTFAĞI HAFTASI ETKİNLİKLERİ YAPILACAK

Kalite için en öneli şeyin hammadde olduğunu anlatan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise dünyanın kendi mutfaklarıyla reklamını yaptığını dile getirip Gastronominin gerçek bir turizm alanı olduğunu belirterek ''İnsanlar mutfaklarıyla kültür transfer ediyor, ticaret yapıyorlar. Ciddi manada bundan gelir elde ediyorlar. Bundan üç yıl önce güzel bir ekip kurularak 'Türk mutfağı' çalışması başlatıldı. Bunun Emine Erdoğan himayesinde yapılması da ayrı bir zenginlik, katkıdır. Bu kitap çıktı. Türk Mutfağı kitabı çıktı. Fakat pandemiden dolayı etkin bir tanıtımı yapılamadı. 21-27 Mayıs Dünya Türk Mutfağı haftası ilan edildi. Bu kapsamda da 81 ilimizde ve dünyadaki bütün büyükelçiliklerimizde, konsolosluklarımızda Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri yapılacak. Bu amaçla her yerde var olan kitabın lansmanı ve Türk Mutfağı tanıtımı yapılacak. Şimdi Türkiye lansmanına da Emine Erdoğan hanımefendi yarın bizim Edremit Güre'de bunun festivalinin standına katılacak, tanıtımının başlangıcını yapacak. Biz de balıkesir'in tanıtımı için çabalıyoruz." diye konuştu.