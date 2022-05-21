Türk Mutfağı Haftasında Balıkesir kahvaltısını Emine Erdoğan tanıtacak

Dünyada ve Türkiye'de ilk kez Balıkesir kahvaltısının, Cumhurbaşkanlığı ve Kültür Bakanlığı desteğiyle Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri ile tanıtılacak. Tanıtımı ise Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından yapacak.
Şişli Harbiye'de bir otelde gerçekleştirilen ve Balıkesir lezzetlerinin tanıtıldığı kahvaltılı etkinliğe Balıkesir Valisi Hasan Işıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdullah Güç, Balıkesir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Yarış, Balıkesir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kula, Balıkesir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Erdoğmuş ve Balıkesirli Oyuncu İlker Ayrık katıldı.
VALİ IŞILDIK, "BALIKESİRİN KAHVALTISINI TÜRKİYE VE DÜNYAYA TANICAĞIZ"
Etkinlikte konuşan Vali Işıldak, uzun süredir süren bu çalışmanın sonucuna geldiklerini, kahvaltı festivalinin, 2 Haziran'da Balıkesir'de gerçekleştirileceğini belirterek, "Balıkesir önemli bir gastronomi şehridir. Bu şehirde, özellikle biz diğer ürünlerimizin yanı sıra kahvaltı konseptini ön plana çıkarmak istiyoruz. Kahvaltılık ürünler, Balıkesir'de en doğalı, en kalitelisi ve bahçeden direkt sofraya gelecek şekilde kısa bir yolculukla, güzel sunumlarla, sıcak ve soğuk tüketilecek ürünleri ile çok zengin bir kahvaltı içeriğine oluşturuyor. Bu çalışmaları tüm Türkiye ve dünyaya tanıtacağız inşallah." dedi.
TANITIMA BAŞKAN ERDOĞAN'IN EŞİ EMİNE ERDOĞAN KATILACAK
Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Balıkesir Edremit'te 21 Mayıs Cuma günü 'Türk Mutfağı Haftası'nın açılışını yapacaklarını aktaran Işıldak, "Bu da bizim için çok değerli, kıymetlidir. Balıkesir'i bu dönemde gastronomi alanında hızlı bir atılım yaptığı ve tanıtım atasiyonu yaptığı dönemeçte kendilerinin, Cumhurbaşkanımızın, Kültür Bakanlığı'mızın desteğiyle bizim için özel bir tanıtım fırsatı oluşturacak." şeklinde konuştu.