Kendisinden boşanan eşini oğluna öldürttü (Yaşam haberleri)

Eskişehir'de Serap Bor, 1 yıl önce Erkan A. ile boşandı. Erkek çocukları İ.A. ise babasıyla Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Aşağıpiribeyli köyünde yaşamaya başladı. Dün sabah annesinin oturduğu eve giden İ.A., yanında getirdiği pompalı tüfekle tartıştığı Serap Bor'u öldürdü. Ekmek yapmak için toplanan komşuları Ayşe Altın (60), Döndü Çayır (61), Türkan Çimen'i (50) de yaraladı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı İ.A'yı suç aleti tüfekle, azmettirici olduğu iddia edilen babası E.A'yı da başka bir adreste yakaladı. Gözaltına alınan baba ve oğlunun emniyetteki sorgusuna başlandı.

ÖLÜMÜNE TİKTOK!

Şanlıurfa Haliliye ilçesinde İshak Aşkan (19) iddiaya göre, son günlerde Tiktok'ta gençler arasında sulama kanalına atlama konusunda yaşanan meydan okuma videosu çekmek istedi. Kanala atlayan Aşkan, bir süre suda çırpındıktan sonra gözden kayboldu. Genç yaklaşık 500 metre mesafedeki kanal kapaklarına sıkışmış halde ölü bulundu.

BU NASIL ESPRİ!

Paris'E tatile giden Fırat Albayram ve eşi Ceyda Kasabalı, Eyfel Kulesi'nin önünde dolandırılmıştı. Oyuncu çift 2 ay önce yaşanan bu olayı da sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Albayram, dün AFP'nin bir haberini paylaşıp, "Bizi dolandıran çete tutuklanmış" diye paylaşımda bulundu. Paylaşım büyük ilgi görünce çark etti. Albayram, tutuklanan kişilerin aynı çete olup olmadığını bilmediğini, espri yaptığını ifade etti.

HAYATI KARABULUT!

34 yaşındaki Ayşe Karabulut İngiltere'de ikamet ediyordu. Fazla kilolarından rahatsız olan Karabulut, İstanbul Beşiktaş'taki bir hastane ile anlaştı. Karabulut, 2016'da Dr. Ali K. tarafından ameliyat edildi. Genç kadın, ameliyat sonrası zor günler yaşadı. Günlerce yoğun bakımda kaldı. 6 yıl boyunca geçirdiği sayısız ameliyat nedeniyle defalarca ölümden döndü ve evliliği de bitti. Mağdur kadın, şikâyetçi oldu. DİLEK YAMAN DEMİR

İKİZ ACI!

Manisa Turgutlu'da okuldan çıkan tek yumurta ikizleri Mehmet Aydın ve Aziz Salih Gençtürk'e (14) ulaşılamadı. Ailenin ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı. Orman yangınları için oluşturulan gölet çevresinde 2 kardeşe ait kıyafete rastlandı. Dalgıç ekipleri, 4 metre derinliğindeki gölette 2 kardeşin cansız bedenine ulaştı. İkizlerin yaylada çadırda yaşayan ailelerine ulaşmak için 2 kilometreyi yürürken sıcaktan bunalıp gölete girdikleri ortaya çıktı.

GAF MI ITIRAF MI!

Irak'ın 2003'te işgali sırasında ABD Başkanı olan George W. Bush, katıldığı bir etkinlikte Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline dikkat çekmek istedi. Ancak yaptığı açıklamada, "Bir adamın Irak'ı tamamen gayrı meşru ve acımasız şekilde işgal kararı" dedi. Salon buz kesti. Konuşma sosyal medyada büyük ses getirdi: Başkan, 19 yıl sonra itiraf etti.

OLMADI ŞEKERİM!

Ankara'da Şeker Dede lakaplı hasta V.E, 10 bin TL'ye engelli raporu dağıttı. Bunun için kendi kanını verip test yaptırdı. İhbar üzerine yakalandı. Engelli görünen 13 kişi sağlam çıktı. Sahte raporluların her ay emekli maaşı aldıkları anlaşıldı.

EL SALLADOR!

El Salvador, Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul etti. Ancak kriptolar çökünce varlıklarının 3'te birini kaybetti.

HALİL FENER KAZAYI YENER

İstanbul'da 4 yaşındaki Halil Fener, cipin altında kaldı. Burnu bile kanamadı. Annesi ise bunun ilk olmadığını açıkladı: Halil prematüre doğdu. 1 yıl hastanede tutuldu. Daha önce de araba çarpıp merdivenden uçtu. Ama hepsinden kurtuldu.

ÇOK YAŞA NİSA

Pendik'te sokağa terk edilen Nisa Mihriban, hayata tutundu. Yoğun bakımdan çıktığı duyuruldu.

KATİL EVLAT

Eskişehir'de 15 yaşındaki İ.A annesi Serap Bor'la tartıştı. Kurşun yağdırdı. Talihsiz kadın kurtarılamadı.

VAKA SAYISI BİN 485

Türkiye'de dün 137 bin 730 Covid-19 testi yapıldı. Bin 485 kişinin testi pozitif çıktı, 4 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 1389 oldu.

9.7 MİLYON DEVRETTİ

6 bilen çıkmayınca 9 milyon 748 bin lira devretti. 5 bilenler 57 bin 129'ar lira, 4 bilenler 935'er lira, 3 bilenler 43'er lira, 2 bilenler ise 4'er lira alacak.